Care For Việt Nam đồng hành cùng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Những ngày cuối năm, khi người dân ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung vẫn đang tất bật thu dọn nhà cửa sau các đợt mưa bão kéo dài, sự xuất hiện kịp thời của Công ty TNHH Care For Việt Nam (CFVN) cùng các Đối tác kinh doanh đã mang đến cho bà con không chỉ những phần quà thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần ấm áp giữa lúc khó khăn.

Hai tháng vừa qua, thời tiết cực đoan liên tiếp gây ảnh hưởng nặng nề tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… Những trận mưa lớn, lũ quét và sạt lở khiến nhà cửa hư hỏng, đồ đạc trôi theo dòng nước, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh thiếu thốn đột ngột. Chính quyền các địa phương ngày đêm nỗ lực khắc phục hậu quả, còn người dân từng bước cố gắng ổn định lại cuộc sống.

Ông Phạm Sơn Tùng, Cố vấn Ban Điều hành Cấp cao CFVN, cùng các Đối tác kinh doanh tham gia hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai.

Trong bối cảnh đó, CFVN đã nhanh chóng kích hoạt chương trình hỗ trợ khẩn cấp gần 800 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng Colos IgGold, hướng về các hộ gia đình chịu thiệt hại tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Thừa Thiên Huế. Đây là một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần “hành động ngay khi cộng đồng cần”, là phương châm mà doanh nghiệp đã bền bỉ theo đuổi trong suốt hành trình phát triển.

Ngày 09/10, tại Hà Nội, đại diện CFVN cùng các Đối tác kinh doanh đã trao 450 triệu đồng cho Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ người dân Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Từ nguồn lực này, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các chương trình chăm lo trực tiếp.

Từ TP.HCM, ông Phạm Sơn Tùng đã bay ra Huế để trực tiếp trao quà hỗ trợ, giúp người dân cải thiện sức khỏe sau thời gian dài chống chọi với bão lũ.

Tại Thái Nguyên, chiều 10/11, 150 suất quà gồm một hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colos IgGold và tiền mặt với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng đã được trao cho 150 hộ dân tại phường Quyết Thắng. Tại xã Đồng Hỷ, thêm 50 hộp sản phẩm dinh dưỡng tiếp tục được chuyển đến để hỗ trợ người dân cải thiện sức khỏe sau nhiều ngày chống chọi mưa lũ. Những gương mặt còn phảng phất mệt mỏi sau thiên tai đã nở những nụ cười khi nhận những món quà nhỏ mà đầy nghĩa tình.

Trong hai ngày 12 và 13/11, 100 hộ dân tại Lạng Sơn và Cao Bằng tiếp tục được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi hộ nhằm giúp họ trang trải nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, ổn định lại cuộc sống.

Tại Thừa Thiên Huế, nơi nhiều khu dân cư vừa trải qua lũ quét và sạt lở đất, ông Phạm Sơn Tùng, Cố vấn Ban Điều hành Cấp cao CFVN cùng các Đối tác kinh doanh đã trực tiếp đến xã Lộc An và Phú Lộc để trao 200 triệu đồng hỗ trợ. Vượt qua những con đường loang lổ bùn đất, từng phong bì nhỏ được gửi tận tay người dân như lời động viên chân thành, tiếp thêm niềm tin để họ bắt đầu dọn dẹp và tái thiết lại cuộc sống.

Những phần quà và hỗ trợ tiền mặt từ CFVN được gửi tận tay người dân, như lời động viên tinh thần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Ông Phạm Sơn Tùng chia sẻ: “Sau thiên tai, điều bà con cần nhất không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cảm giác được sẻ chia. CFVN hy vọng những phần quà này, dù không quá lớn, có thể giúp duy trì nguồn dinh dưỡng và tiếp thêm năng lượng tinh thần để người dân sớm vượt qua khó khăn”.

Bên cạnh việc hỗ trợ cộng đồng, CFVN cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống Đối tác kinh doanh, lực lượng bị ảnh hưởng trực tiếp khi kho bãi hư hỏng, hàng hóa ngập nước, hoạt động kinh doanh đình trệ. Tính tới thời điểm hiện tại, CFVN đã triển khai gói hỗ trợ 271 triệu đồng (tính tới thời điểm hiện tại) cho các đối tác tại bốn tỉnh. Toàn bộ ngân sách được trích từ sự đóng góp tự nguyện của Ban lãnh đạo công ty, thể hiện tinh thần “đồng hành cùng hệ thống”, đúng với triết lý “We Are One” mà CFVN xây dựng trong toàn hệ thống.

Ông Lê Văn Phúc, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Nguyên, nhận quà và hỗ trợ từ CFVN.

Giữa những mất mát sau thiên tai, sự hiện diện kịp thời của CFVN đã góp phần san sẻ phần nào khó khăn, giúp bà con thêm vững lòng để bắt đầu lại. Những hành động thiết thực ấy nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng không chỉ bằng các chương trình dài hạn, mà bằng cả sự sẵn sàng chung tay trong những thời khắc cấp bách nhất.

Triết lý “We Are One” vì vậy không chỉ là lời khẳng định về văn hóa doanh nghiệp, mà còn trở thành sợi dây kết nối giữa CFVN, hệ thống đối tác và cộng đồng cùng xây dựng một xã hội kiên cường, yêu thương và bền bỉ trước mọi thử thách của thiên nhiên.