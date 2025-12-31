Cập nhật loạt câu nói gây sốt mạng xã hội của giới trẻ năm 2025

HHTO - Lướt mạng năm 2025, không khó để bắt gặp những câu nói như “HUY ST5K”, “vuýp” hay “giảm sức mạnh con tướng này giúp em”,... Loạt cụm từ, câu cảm thán cực viral trên các nền tảng số đều được nhào nặn bởi sự sáng tạo của các bạn trẻ. "Bộ từ điển gen Z" là bức tranh thu nhỏ về cách người trẻ dùng ngôn ngữ để miêu tả mọi vấn đề trong cuộc sống.

Ngôn ngữ mạng từ lâu đã trở thành "bộ từ điển" được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong giao tiếp với bạn bè. Năm 2025 vừa qua, bộ từ điển này đã được "làm đầy" bởi hàng loạt các cụm từ độc lạ do chính gen Z sáng tạo và "xào nấu". Cùng điểm qua một vài cụm từ viral khắp cõi mạng trong năm vừa qua:

"Cái quái đản gì thế"

Câu nói bắt nguồn từ những đoạn clip ngắn của cặp đôi TikToker Ngọc Minh - Giỏi Lee. Cụm từ nhanh chóng trở nên hot hit và được nhiều bạn trẻ dùng nhằm để thể hiện sự ngạc nhiên, "không kịp đỡ" khi vô tình gặp phải một nội dung quá lạ, khó hiểu hay có phần "kì cục".

"Giảm sức mạnh con tướng này giúp em"

Trong ngôn ngữ mạng, cụm từ "giảm sức mạnh con tướng này giúp em" được dùng khi gặp một người giỏi, xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó. Cách nói này mượn hình ảnh các nhân vật trong game để diễn tả cảm giác bị "out trình", vừa nể vừa hơi bất lực. Thay vì khen trực tiếp, nhiều bạn trẻ dùng cụm từ này như một lời trêu vui, mang sắc thái ngưỡng mộ pha chút hài hước, thể hiện rằng đối phương mạnh tới mức cần được "nerf bớt" cho người khác còn theo kịp.

"Đọc STK"

Cụm từ được giới trẻ dùng khi bản thân nhận được lời khen có cánh, khen "vượt mức pickleball". "STK" (số tài khoản) ở đây mang hàm ý vui rằng được khen nhiều tới mức… nên đọc số tài khoản để nhận tiền công vì đã khen.

"Chưa đủ wow"

Cách nói tế nhị, hài hước dùng để bày tỏ ý kiến của mình một nội dung nào đó chưa thật sự ấn tượng, chưa đạt tới mức khiến người ta phải trầm trồ.

"Vuýp"

Thực chất là cách đọc lái có phần Việt hóa từ VIP trong tiếng Anh. Bắt nguồn từ những đoạn clip của TikToker Hơi Tinh Nghịch và được giới trẻ thêm vào từ điển của mình. Từ này không chỉ giữ nghĩa "xịn, đỉnh, đặc biệt" mà còn tạo cảm giác vui tai, hài hước mỗi khi phát âm.

Hướng nội hết phần đời còn lại

Là cách nói phóng đại của cộng đồng mạng để diễn tả cảm giác ngại ngùng, xấu hổ sau một tình huống kém duyên hay bị chú ý ngoài ý muốn. Cụm từ này không mang nghĩa tuyên bố thay đổi tính cách thật sự, mà nhằm bộc lộ mong muốn biến mất tạm thời khỏi xã hội để cho "bớt quê".

Giỡn vậy có nên không trời/Thân chưa mà giỡn

Câu cảm thán được dùng để bày tỏ sự bất ngờ, bối rối trước một tình huống đùa giỡn quá trớn, gây khó chịu cho đối phương. Cách nói nửa đùa nửa trách này không mang tính công kích, mà để thể hiện sự khó chịu, nhắc nhở khéo léo, tế nhị về cảm giác không thoải mái của bản thân trong cuộc trò chuyện.

Ê khó nha bro

Dùng để phản ứng khi thấy ai đó đề xuất hoặc làm một việc thiếu thực tế. Thay vì nói "làm cái gì vậy bà", teen sẽ nói "ê khó nha", "khó nha bro".

Xin lỗi bà nha... áo tui hơi giãn

Câu nói được gen Z dùng trong những tình huống có phần ngượng ngùng. Câu này không mang nghĩa xin lỗi nghiêm túc, mà là đẩy sự cố sang hướng hài hước để giảm bớt cảm giác khó xử. Trên mạng xã hội, cụm từ này thường xuất hiện như một câu đùa bắt trend, dùng để chọc vui và làm giảm bớt sự ngại ngùng trước những tình huống "quê" nhẹ.

Hên lắm mới xui được vậy á

Cách nói nghịch nghĩa của giới trẻ để diễn tả sự xui xẻo hiếm gặp, khó tin. Cụm từ này dùng chữ "hên" để nhấn mạnh mức độ xui rủi đã tới mức đặc biệt.

Về kể không ai tin

Diễn tả một tình huống quá kỳ lạ, hy hữu hoặc khó tin, đến mức chính người trong cuộc cũng thấy vô lý. Câu nói này thường được dùng như mang sắc thái hài hước thay cho cụm từ "chuyện này nghe như bịa".