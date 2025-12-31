“Cặp bài trùng” Stranger Things ngoài đời: Noah Schnapp tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt với Millie Bobby Brown

HHTO - "Hợp cạ" nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ trên phim trường vào năm 2015, đến nay Noah Schnapp và Millie Bobby Brown đã chính thức xem nhau như "người một nhà".

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn cuối năm với tạp chí People, Noah Schnapp đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về tình bạn kéo dài gần một thập kỷ với cô bạn diễn Millie Bobby Brown. Mối liên hệ này càng khăng khít hơn khi nam diễn viên tiết lộ bản thân hiện đã đảm nhận vai trò cha đỡ đầu cho con gái của Millie. Đây là nhóc tì mà nữ diễn viên cùng chồng là Jake Bongiovi đã chào đón thông qua hình thức nhận nuôi vào mùa Hè vừa qua.

Noah Schnapp đi cùng Millie Bobby Brown và con gái tại London, hồi giữa tháng 11 vừa qua.

"Hợp cạ" ngay từ ngày đầu tiên

Nhìn lại hành trình trưởng thành cùng nhau, Noah Schnapp chia sẻ rằng anh gần như không nhớ nổi thời điểm nào mà mình và Millie Bobby Brown chưa thân thiết. Theo nam diễn viên, sự kết nối giữa hai người đến một cách rất tự nhiên ngay từ ngày đầu gặp gỡ trên phim trường Stranger Things vào năm 2015.

Noah và Millie trên thảm đỏ sự kiện quảng bá "Stranger Things" vào tháng 6/2017. Ảnh: Jason LaVeris/WireImage

Anh nói rằng cả hai luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau và không cần phải cố gắng để duy trì sự gần gũi. "Chúng tôi luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh đối phương. Không hề có sự gượng ép nào cả, mọi thứ vẫn luôn như vậy kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau", Noah chia sẻ.

Hai ngôi sao thân thiết tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 70, ngày 17/9/2018. Ảnh: Getty Images

Noah Schnapp cho biết anh và Millie Bobby Brown luôn ủng hộ lẫn nhau, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống riêng. Với anh, tình bạn này đã vượt ra ngoài khuôn khổ đồng nghiệp: “Tôi biết cô ấy luôn ủng hộ tôi, và tôi cũng ủng hộ cô ấy. Thật dễ chịu khi mối quan hệ đó vượt ra ngoài khuôn khổ công việc. Cô ấy là gia đình.”

Dù lịch trình bận rộn và có những khoảng thời gian phải xa cách, Noah khẳng định mối quan hệ của họ "chưa bao giờ phai nhạt".

Những khoảnh khắc hiếm hoi trên màn ảnh

Dù ngoài đời là đôi bạn "trên cả thân thiết", Noah Schnapp thừa nhận rằng việc anh và Millie Bobby Brown không có quá nhiều cảnh chung trong Stranger Things khiến anh cảm thấy tiếc nuối.

Theo Noah, những khoảnh khắc hiếm hoi được làm việc cùng cô bạn thân thiết luôn là những "ngày đáng nhớ nhất". Anh mô tả Millie có năng lượng khiến bạn diễn cảm thấy an toàn và thoải mái, giúp họ dễ bộc lộ cảm xúc hơn trước ống kính.

Tạo hình của Eleven - Will trong phim. Ảnh: Netflix

Nam diễn viên sinh năm 2004 cũng nhận xét rằng Will và Eleven là hai nhân vật có nhiều điểm tương đồng và được kết nối với nhau theo nhiều cách khác nhau trong mạch truyện. Chính điều đó khiến anh đặc biệt yêu thích những phân đoạn cả hai xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh.

Noah Schnapp và Millie Bobby Brown dự buổi chiếu đặc biệt mùa cuối "Stranger Things" ngày 13/11, tại London, Anh. Ảnh: Getty Images

Stranger Things mùa 5 hiện đã phát hành các tập thuộc phần 1 và phần 2 trên Netflix. Tập cuối cùng của loạt phim dự kiến lên sóng vào tối 31/12 (giờ địa phương), khép lại hành trình kéo dài gần 10 năm của series đình đám này.