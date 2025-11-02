Cảnh sát đặc nhiệm Quảng Ninh dùng súng bắn tỉa và UAV diễn tập vây bắt khủng bố

TPO - Trong tình huống giả định, Công an tỉnh Quảng Ninh điều động hàng chục chiến sĩ thuộc Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng xe chuyên dụng, súng bắn tỉa và UAV tổ chức tấn công tội phạm khủng bố để giải cứu con tin, đảm bảo an toàn.