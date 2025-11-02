Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cảnh sát đặc nhiệm Quảng Ninh dùng súng bắn tỉa và UAV diễn tập vây bắt khủng bố

Quốc Nam

TPO - Trong tình huống giả định, Công an tỉnh Quảng Ninh điều động hàng chục chiến sĩ thuộc Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng xe chuyên dụng, súng bắn tỉa và UAV tổ chức tấn công tội phạm khủng bố để giải cứu con tin, đảm bảo an toàn.

Video đặc nhiệm Quảng Ninh dùng súng tấn công tội phạm khủng bố.
tp-quocnam-z62-2396.jpg
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức thao giảng huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2025, trong đó có lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia đuổi bắt, tấn công tội phạm khủng bố để giải cứu con tin.
tp-quocnam-z62-3051.jpg
tp-quocnam-z62-3114.jpg
Theo tình huống giả định, vào ngày N-1, nhận buổi biểu tình trước cửa trụ sở UBND tỉnh H, nhóm tội phạm khủng bố trà trộn cùng người biểu tình có hành vi lôi kéo, kích động người dân chống đối chính quyền. Sau khi bị lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai vây bắt, nhóm khủng bố dùng súng đã tiến hành bắt cóc 4 con tin đưa vào ngôi nhà gần đó để đòi yêu sách và yêu cầu thả đồng bọn của chúng để tổ chức tẩu thoát.
tp-quocnam-z62-2629.jpg
Sau khi xác định nhóm đối tượng bắt cóc con tin là bọn khủng bố, có vũ khí nóng và sẵn sàng bắn trả lực lượng vây bắt; được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã triển khai phương án vây bắt.
tp-quocnam-z62-3174.jpg
tp-quocnam-z62-3223.jpg
tp-quocnam-z62-3179.jpg
tp-quocnam-z62-3164.jpg
Lực lượng CSĐN đã sử dụng 2 xe Ram, 2 xe S5 và 1 xe phóng thang, đặc biệt trên nóc các xe có bố trí nữ Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng súng bắn tỉa, để sẵn sàng tiêu diệt đối tượng từ xa.
tp-quocnam-z62-3249.jpg
tp-quocnam-z62-3170.jpg
tp-quocnam-z62-3170.jpg
tp-quocnam-z62-2665.jpg
Lực lượng CSĐN triển khai đội hình vượt chướng ngại vật, bố trí bắn tỉa cách nơi nhóm khủng bố đang khống chế con tin 15-20 mét và tiến hành bao vây xung quanh.
tp-quocnam-z62-3214.jpg
Trên không lực lượng CSĐN sử dụng UAV trinh sát, phát hiện có 04 đối tượng trong mục tiêu, vũ khí của chúng gồm 2 súng AK và 1 súng ngắn và nhiều vũ khí tự chế khác. Chúng có biểu hiện rất manh động, sẵn sàng cố thủ bắn trả lại lực lượng chức năng, đánh đập con tin và có thể giết con tin, nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn khủng bố.
tp-quocnam-z62-2640.jpg
Nhận thấy tình hình hết sức phức tạp, để đảm bảo tính mạng cho các con tin, một mặt Ban chỉ đạo đã quyết định cho rút lực lượng đánh bắt và bố trí 1 xe ô tô, đáp ứng yêu cầu để các đối tượng ổn định tâm lý. Mặt khác triển khai phương án 2 đánh bắt đối tượng, giải thoát an toàn con tin trong quá trình di chuyển trên đường. Trên đường đi, nhóm đối tượng khủng bố liên tục uy hiếp con tin và dùng súng chống trả quyết liệt lực lượng đuổi theo.
tp-quocnam-z62-3201.jpg
tp-quocnam-z62-2667.jpg
tp-quocnam-z62-3008.jpg
Quá trình truy bắt, lực lượng CSĐN bố trí UAV gắn quả nổ theo sát xe của đối tượng đến khu vực đánh bắt sẽ thả đánh chặn buộc các đối tượng phải dừng xe để các lực lượng thực hiện phương án phá vỡ kính xe, nhanh chóng đột nhập giải cứu con tin và khống chế nhóm tội phạm khủng bố.
tp-quocnam-z62-2354.jpg
Kết thúc buổi huấn luyện, Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh với chức năng nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, kịp thời ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm; tổ chức tuần tra vũ trang, canh gác bảo vệ mục tiêu, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; tham gia cứu hộ, cứu nạn…
tp-quocnam-z62-2394.jpg
Bằng sự chỉ đạo khẩn trương, kịp thời của lãnh đạo cấp trên. Với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
tp-quocnam-z62-2695.jpg
Qua các buổi huấn luyện, diễn tập trên thao trường đã chứng minh năng lực thực hành và khả năng tác chiến, xử lý các tình huống của lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ninh, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn thời gian tới.
Quốc Nam
