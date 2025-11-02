Cảnh sát đặc nhiệm Quảng Ninh dùng súng bắn tỉa và UAV diễn tập vây bắt khủng bố

TPO - Trong tình huống giả định, Công an tỉnh Quảng Ninh điều động hàng chục chiến sĩ thuộc Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng xe chuyên dụng, súng bắn tỉa và UAV tổ chức tấn công tội phạm khủng bố để giải cứu con tin, đảm bảo an toàn.
Theo tình huống giả định, vào ngày N-1, nhận buổi biểu tình trước cửa trụ sở UBND tỉnh H, nhóm tội phạm khủng bố trà trộn cùng người biểu tình có hành vi lôi kéo, kích động người dân chống đối chính quyền. Sau khi bị lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai vây bắt, nhóm khủng bố dùng súng đã tiến hành bắt cóc 4 con tin đưa vào ngôi nhà gần đó để đòi yêu sách và yêu cầu thả đồng bọn của chúng để tổ chức tẩu thoát.
Lực lượng CSĐN đã sử dụng 2 xe Ram, 2 xe S5 và 1 xe phóng thang, đặc biệt trên nóc các xe có bố trí nữ Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng súng bắn tỉa, để sẵn sàng tiêu diệt đối tượng từ xa.
Lực lượng CSĐN triển khai đội hình vượt chướng ngại vật, bố trí bắn tỉa cách nơi nhóm khủng bố đang khống chế con tin 15-20 mét và tiến hành bao vây xung quanh.
Quá trình truy bắt, lực lượng CSĐN bố trí UAV gắn quả nổ theo sát xe của đối tượng đến khu vực đánh bắt sẽ thả đánh chặn buộc các đối tượng phải dừng xe để các lực lượng thực hiện phương án phá vỡ kính xe, nhanh chóng đột nhập giải cứu con tin và khống chế nhóm tội phạm khủng bố.