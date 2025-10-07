Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam

Nguyễn Hoài
TPO - Do mưa lớn sau bão, lũ đặc biệt lớn có thể xuất hiện trên hệ thống sông Cầu – sông Thương – sông Lục Nam, gây ngập lụt, chia cắt diện rộng. Sông Hồng tại Hà Nội cũng có thể vượt báo động I.

Từ hôm qua đến sáng nay (7/10), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn đã xuất hiện ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội.

Riêng tại Thái Nguyên, lượng mưa từ 19h tối qua đến 7h30 sáng nay lên tới 477mm, tại Bắc Ninh là hơn 300mm, theo số liệu của Hệ thống đo mưa theo thời gian thực vrain. Trong ngày hôm nay, Thái Nguyên và Bắc Ninh, Hà Nội tiếp tục có thể mưa từ 60-120mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày và đêm nay cũng có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sông Cầu - sông Thương - sông Lục Nam có thể xuất hiện lũ đặc biệt lớn, gây ngập diện rộng. Trong ảnh là ngập lụt tại Bắc Ninh do lũ sông Cầu lên cao năm 2024.

Do mưa lớn kéo dài nên từ nay (7/10) đến ngày 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông khác ở Bắc Bộ tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức báo động (BĐ)3 với khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn.

Đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.

Mưa lớn và lũ dâng trên một khu vực cũng vừa hứng chịu mưa lớn, lũ dâng do bão số 10. Vì vậy, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Nguyễn Hoài
#bão Matmo #lũ lớn #lũ đặc biệt lớn #mưa lớn miền Bắc #mưa ngập Hà Nội #mưa Thái Nguyên #mưa Bắc Ninh

