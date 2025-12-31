Cảnh báo chiêu trò lừa đảo nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

HHTO - Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng thông tin hỗ trợ tiền 400.000 đồng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc được nhận khoản tiền hỗ trợ 400.000 đồng. Các đối tượng thường nhắm vào những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng hưu trí xã hội và một số nhóm yếu thế khác.

Lợi dụng tâm lý háo hức, tin tưởng của người dân trước các chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn, các đối tượng gửi kèm đường link lạ chứa mã độc hoặc hướng dẫn cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi người dân truy cập link, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cho phép ứng dụng lạ quyền truy cập cao trên thiết bị di động, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền điều khiển điện thoại.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác xác thực trên ứng dụng ngân hàng điện tử để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Nhiều trường hợp chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền tích cóp của người dân đã bị rút sạch mà không kịp trở tay.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi này, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP ngân hàng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc mạng xã hội, đặc biệt là các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập sâu vào hệ thống thiết bị.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, các chính sách hỗ trợ, chi trả tiền của Nhà nước đều được thực hiện thông qua các kênh chính thống, có thông báo rõ ràng từ chính quyền địa phương, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại hay mạng internet. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin cho các đối tượng lạ, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao hiểu biết và cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng dịp cuối năm.