Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cùng GenZ "nhìn lại" 2025 với trào lưu "chiếc bánh thành tựu"

Hoàng Yến (tổng hợp)

HHTO - Một năm nữa sắp khép lại với biết bao nỗ lực để chạm tới những mục tiêu cá nhân. Những ngày cuối năm, TikTok càng trở nên sôi động hơn với trào lưu “Accomplishment cake” (chiếc bánh thành tựu), tạo cơ hội để Gen Z nhìn lại hành trình đã qua và những điều đáng tự hào mà chính mình đã đạt được.

Trào lưu này được Gen Z hưởng ứng bằng việc mua một chiếc bánh nhỏ, sau đó lần lượt cắm những ngọn nến tượng trưng cho những điều mình đã làm được trong năm qua. Đó có thể là việc vượt qua một kỳ thi quan trọng, đặt chân đến những vùng đất mới hay đảm nhận thêm những công việc mới.

Video: @oliviarrobichaud.

“Chiếc bánh thành tựu” không chỉ là một dịp để người trẻ được nhìn lại, chiêm nghiệm về những cột mốc quan trọng mình đã đạt được trong năm 2025 mà còn giúp họ thêm tự tin và tự hào về những điều bản thân đã xuất sắc vượt qua.

Hơn nữa, việc chia sẻ những thành tựu cá nhân với bạn bè còn mang đến sự hào hứng với teen trẻ, như một cách để cùng nhau thấu hiểu, học hỏi và truyền thêm động lực cho nhau trước thềm năm mới.

﻿Video: @uocmo.date4.
Trào lưu thu hút nhiều sự quan tâm và tương tác từ người dùng mạng xã hội. Video: @aboutthuw.

Bên cạnh đó, cũng có không ít teen “đu” trend với nhiều thành quả đơn giản, bình dị nhưng cũng không kém phần hài hước. Chẳng hạn như biết cách gắn mi, săn được vé máy bay giá rẻ,...

Ngoài ra, một biến thể khác của trào lưu này cũng là khi teen thành thật chia sẻ những kỉ niệm “có 1-0-2” đáng nhớ của bản thân. Dù không hẳn là những thành tích to lớn nhưng những trải nghiệm đó đều ý nghĩa và cho người trẻ thêm nhiều bài học để hoàn thiện trong tương lai.

Phiên bản "bánh kem thành tựu" khiến người xem "cười ra nước mắt". Video: @bongtim96.

Có thể thấy, mỗi người đều mang theo những dấu ấn và bài học riêng trong năm vừa qua. Dù là những thành tích đáng tự hào hay những điều nhỏ bé, tất cả đều xứng đáng được trân trọng, như hành trang để mỗi người trẻ sẵn sàng bước vào một chặng đường mới.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Hoàng Yến (tổng hợp)
#2025 #thành tựu #người trẻ #trào lưu #xu hướng #lối sống #Tiktok #mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục