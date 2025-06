Cần Thơ sẽ cấm đường nếu ngập sâu

TPO - Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị rà soát tuyến đường bị ngập nước, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức giao thông, nếu ngập sâu, không an toàn thực hiện cấm đường tạm thời.

Ngày 26/6, UBND TP. Cần Thơ ra chỉ thị tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, tình hình giao thông trong mùa mưa bão trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đường thủy có chiều hướng tăng cao; nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông sẽ diễn biến phức tạp khi triều cường dâng cao, mưa lớn gây ngập thời gian tới.

Nhằm ngăn ngừa và giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, khi triều cường dâng cao… Chủ tịch UBND TP. Cần Thơyêu cầu, Sở Xây dựng tăng cường triển khai hoạt động tuyên truyền quy định về trật tự, an toàn giao thông. Sở phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường.

Sở Xây dựng Cần Thơ cũng được giao rà soát các đoạn, tuyến đường bị ngập nước trên địa bàn, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thực hiện cấm đường tạm thời, phân luồng giao thông phù hợp.

Công an Thành phố được giao tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông, đảm bảo an với người, phương tiện lưu thông qua các đoạn đường, nút giao bị ngập sâu.

Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố được giao chủ trì khảo sát, thống kê và đề xuất UBND thành phố giải pháp cấp bách để xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.