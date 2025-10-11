Cận cảnh tuyến đường với 12 cầu vượt ven biển tại tỉnh Hưng Yên vừa thông xe

TPO - Với chiều dài hơn 35 km, tuyến đường ven biển vừa được thông xe ngày 10/10 là tuyến giao thông nối trực tiếp 3 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.
Sáng 10/10, tuyến đường ven biển qua địa phận Hưng Yên chính thức thông xe, nối liền Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình. Tuyến đường dài hơn 35 km, có 12 cầu vượt quy mô lớn, được đánh giá là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy liên kết vùng duyên hải Bắc Bộ.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh được triển khai nhằm kết nối giao thông trên hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất phục vụ đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua. Dự án đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.
Dự án là một phần trong tuyến đường bộ ven biển Quốc gia Bắc – Nam, hiện đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố. Sau khi hoàn thành tổng thể, đây sẽ trở thành trục giao thông xuyên Việt thứ tư (sau Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh) chạy dọc đất nước.