Cận cảnh tuyến đường với 12 cầu vượt ven biển tại tỉnh Hưng Yên vừa thông xe

TPO - Với chiều dài hơn 35 km, tuyến đường ven biển vừa được thông xe ngày 10/10 là tuyến giao thông nối trực tiếp 3 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.

Sáng 10/10, tuyến đường ven biển qua địa phận Hưng Yên chính thức thông xe, nối liền Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình. Tuyến đường dài hơn 35 km, có 12 cầu vượt quy mô lớn, được đánh giá là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy liên kết vùng duyên hải Bắc Bộ.