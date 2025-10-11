Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cận cảnh tuyến đường với 12 cầu vượt ven biển tại tỉnh Hưng Yên vừa thông xe

Trọng Đảng - Quỳnh Như

TPO - Với chiều dài hơn 35 km, tuyến đường ven biển vừa được thông xe ngày 10/10 là tuyến giao thông nối trực tiếp 3 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.

Sáng 10/10, tuyến đường ven biển qua địa phận Hưng Yên chính thức thông xe, nối liền Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình. Tuyến đường dài hơn 35 km, có 12 cầu vượt quy mô lớn, được đánh giá là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy liên kết vùng duyên hải Bắc Bộ.

tp-1.jpg
Sau lễ thông xe sáng 10/10, từ 11h30 cùng ngày, tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên đã được đưa vào sử dụng để phục vụ phương tiện lưu thông.
tp-2.jpg
Tuyến đường có chiều dài 35,5 km, do tỉnh Hưng Yên kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, nối thông suốt ba tỉnh: Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình.
tp-3.jpg
Tuyến đường ven biển nối từ Hưng Yên đến Ninh Bình, có 12 cây cầu bắc qua sông và hồ.
tp-4.jpg
Trong đó có một cây cầu bắc qua sông Hồng, nằm gần vị trí con sông này đổ ra biển.
tp-5.jpg
Công trình còn đi qua nhiều cánh đồng lúa của các tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình; hiện những cánh đồng này đang vào vụ lúa chín.
tp-6.jpg
Tuyến đường là dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Quốc gia Bắc Nam và phục vụ cả ô tô, xe máy lưu thông.
tp-7.jpg
Tuy là dự án BOT có thu phí hoàn vốn, nhưng các nút giao được thiết kế theo hướng mở; xe máy và ô tô địa phương lưu thông trong các đoạn đường nội bộ (từ nút giao hở đến nút giao hở) sẽ không bị thu phí.
tp-8.jpg
Ngay sau khi thông xe, nhà đầu tư dự án – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh – đang hoàn thiện hệ thống trạm thu phí tự động để phục vụ việc thu phí hoàn vốn dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh được triển khai nhằm kết nối giao thông trên hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất phục vụ đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua. Dự án đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Dự án là một phần trong tuyến đường bộ ven biển Quốc gia Bắc – Nam, hiện đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố. Sau khi hoàn thành tổng thể, đây sẽ trở thành trục giao thông xuyên Việt thứ tư (sau Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh) chạy dọc đất nước.

Trọng Đảng - Quỳnh Như
#Hưng yên #tỉnh hưng yên #đường bộ ven biển #giao thông #hạ tầng đường bộ #thái bình

