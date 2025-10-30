Cận cảnh những tuyến phố, khu vực có giá đất đề xuất cao nhất Hà Nội

TPO - Theo Bảng giá đất mới mà Sở NN&MT Hà Nội đang lấy ý kiến, giá đất năm 2026 sẽ chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, giá đất ở cao nhất tkhoảng 702 triệu đồng/m2 nằm ở vị trí 1 các tuyến đường thuộc khu vực 1.