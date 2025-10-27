Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

TPO - Theo Bảng giá đất đề xuất, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội thuộc các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) có mức hơn 702 triệu đồng/m2. Đề xuất tăng cao nhất là các xã ngoại thành, với mức tăng từ 16% đến 26%.

Sở NN&MT Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026.

Theo đó, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, khu vực 1 là các phường trong vành đai 1; Khu vực 2 là các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 3 là các phường từ vành đai 2 - Vành đai 3 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 4 là các phường ngoài vành đai 3 (bên hữu sông Hồng phía Bắc đến Đại lộ Thăng Long - trừ phường Chương Mỹ, phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện)...

Theo dự thảo bảng giá đất mới, các tuyến đường thuộc khu vực 1 có giá cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2. Cụ thể, vị trí 1 (mặt tiền) các đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ, Trần Hưng Đạo có giá 702,2 triệu đồng/m2 (bảng giá năm 2025 là 695,3 triệu đồng/m2). Tại khu vực 1, giá đất thấp nhất là đường Đồng Cổ (vị trí 1 có giá 82 triệu đồng/m2).

Giá đất tại Hà Nội cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2 thuộc khu vực 1

Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm Thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3/m2, tăng 2% so với hiện tại.

Theo dự thảo, bảng giá đất từ khu vực 2 đến khu vực 7 đều tăng 2% so với năm 2025, các khu vực còn lại tăng từ 16% đến 26%. Trong đó, tăng cao nhất là khu vực 9 với mức tăng 26%.

Cụ thể, tại khu vực 9, tăng cao nhất là Đường quốc lộ 32 (Đường Vạn Xuân): Đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch. Tại vị trí 1 có giá 64,7 triệu đồng/m2 (Bảng giá năm 2025 vị trí 1 là 53,3 triệu đồng/m2).

Tại khu vực này, thấp nhất là các tuyến đường giao thông liên xã có giá 9 triệu đồng/m2

Tương tự khu vực 10 có mức tăng trung bình 25%. Trong đó, giá cao nhất là đường Ngọc Hồi phía đối diện đường tàu có giá 90,9 triệu đồng/m2 (Bảng giá đất năm 2025 là 73,3 triệu đồng/m2)...

Theo Sở NN&MT Hà Nội, việc xây dựng dự thảo Bảng giá đất mới tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời, giảm bớt sự chênh lệch giữa giá đất quy định tại bảng giá đất và giá đất giao dịch trên thị trường.

Sở NN&MT cho rằng, mức tăng không quá lớn giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách. Mức tăng không quá đột biến không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, sẽ giúp bảo đảm quyền lợi của người dân trong giải phóng mặt bằng, hạn chế việc khiếu nại. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các dự án.

Ngoài ra, giá đất cao làm tăng giá trị tài sản của người dân, nhất là ở khu vực đô thị, từ đó cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng khi thế chấp đất đai.

Dù vậy, Sở NN&MT cũng cho rằng, Bảng giá đất tăng thì nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng sẽ tăng. Ví như, khi thực hiện chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. Điều này có thể gây khó khăn cho một số nhóm dân cư thu nhập thấp.