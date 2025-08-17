Cận cảnh nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam sau lập quốc

TPO - Khu Di tích Lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê, tỉnh Phú Thọ được bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhớ về những ngày đất nước mới giành độc lập. Nơi đây, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã in những tờ giấy bạc tài chính đầu tiên để phục vụ kháng chiến, kiến quốc.
Chị Đào Kim Cúc, cán bộ Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa (tỉnh Phú Thọ), giới thiệu cho tôi chi tiết về khu di tích, chị Cúc kể, Đồn điền Chi Nê được hình thành từ khoảng cuối thể kỷ XIX, của nhà tỷ phú người pháp tên là Enet Boren, diện tích 7331ha. Năm 1943, khi ông này về nước, ông Đỗ Đình Thiện, nhà tư sản yêu nước đã mua lại với khoảng 2.000 lượng vàng làm căn cứ cách mạng.
Sau khi di chuyển về đồn điền Chi Nê, bộ Tài chính sử dụng những dãy nhà kho lương thực của ông bà Thiện làm cơ sở in ấn tiền. Tại nơi đây những tờ giấy bạc tài chính đầu tiên của Chính phủ ta đã ra đời gồm các mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng Việt Nam.
Nhà máy in tiền ở Chi Nê hoạt động 1 năm, ngày 22/2/1947, máy bay thực dân Pháp ném bom đồn điền Chi Nê gây ra nhiều thiệt hại lớn và nhà máy in tiền được chuyển sang Chiến khu Việt Bắc.
Năm 2007, Di tích lịch sử Nhà máy in tiền Đồn điền Chi Nê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Di tích tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo trở thành địa địa chỉ “đỏ” để người dân tham quan, giáo dục truyền thống, học tập thực tế. “Đối với thế hệ trẻ, Ban quản lý các khu di tích thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên, các trường học trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu lịch sử “Giấy bạc Cụ Hồ”, giúp học sinh hiểu sâu hơn về ý nghĩa thiêng liêng của đồng tiền độc lập - biểu tượng của chủ quyền quốc gia, lòng tự hào dân tộc và sự tự lực vươn lên của đất nước”, ông Khỏe chia sẻ.
“Để người dân đến tham quan có cái nhìn toàn diện, thuận lợi về di tích, Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa đã ứng dụng nhiều công nghệ số. Ví dụ, khách tham quan có thể lấy tài liệu về di tích quét mã QR, website, mạng xã hội… Các nội dung được số hóa gồm phim tư liệu lịch sử, bản đồ tương tác, hình ảnh 3D phục dựng không gian in tiền, video phỏng vấn các nhân chứng lịch sử... Các hình thức này giúp thế hệ trẻ tiếp cận dễ dàng hơn, ngay cả khi chưa đến trực tiếp”, ông Hoàng Mạnh Khỏe nói.