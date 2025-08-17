Cận cảnh nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam sau lập quốc

“Để người dân đến tham quan có cái nhìn toàn diện, thuận lợi về di tích, Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa đã ứng dụng nhiều công nghệ số. Ví dụ, khách tham quan có thể lấy tài liệu về di tích quét mã QR, website, mạng xã hội… Các nội dung được số hóa gồm phim tư liệu lịch sử, bản đồ tương tác, hình ảnh 3D phục dựng không gian in tiền, video phỏng vấn các nhân chứng lịch sử... Các hình thức này giúp thế hệ trẻ tiếp cận dễ dàng hơn, ngay cả khi chưa đến trực tiếp”, ông Hoàng Mạnh Khỏe nói.