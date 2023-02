Cận cảnh dàn xe 'hổ vồ' thử tải cầu dây văng lớn nhất Việt Nam

Mục đích của kiểm định cầu Nhật Tân, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, là kiểm tra độ an toàn các hạng mục trên cầu sau một thời gian sử dụng. Việc này sẽ được cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn khi sử dụng cầu. Qua kiểm định, thử tải cũng giúp cho cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh, can thiệp những vẫn đề thiếu an toàn của cầu nếu có.