Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân ở phường Bồng Lai (Bắc Ninh) đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ).

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 21/11, lãnh đạo UBND phường Bồng Lai xác nhận 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) của người dân bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ). Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bị mất từ năm 2000. Hiện UBND phường Bồng Lai đang phối hợp cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, một số người dân ở khu phố Vũ Dương có gửi đơn đến UBND phường Bồng Lai xem xét giải quyết việc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000, nhưng chưa nhận được giấy chứng nhận.

Trong thông báo kết quả giải quyết đơn của người dân vào ngày 24/7/2025, UBND phường Bồng Lai cho biết, quá trình xác minh, tổ kiểm tra xác định, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân này (khoảng 46 hộ, cá nhân) tại khu phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính.

so-do.jpg
Nhiều người dân ở xã Bồng Lai bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ).

Tuy nhiên, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ, gia đình, cá nhân chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo thông báo trả lời người dân của UBND phường Bồng Lai, liên quan đến các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, ngày 30/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời UBND phường Bồng Lai. Theo đó không thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp mà cơ quan nhà nước chưa trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao, nếu còn thì phải trao cho dân, nếu không còn, cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mới theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Bồng Lai cho biết, UBND phường Bồng Lai đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tìm phương án giải quyết cho các hộ dân này.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #UBND xã #Bồng Lai #mất giấy tờ #giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #sổ đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục