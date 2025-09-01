Cán bộ chèo thuyền 'vượt lũ' mang quà Tết Độc lập đến vùng bị cô lập

TPO - Sau khi tiếp nhận kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để chi trả quà Tết Độc lập (100.000 đồng/người), chính quyền xã Hương Phố (Hà Tĩnh) đã chèo thuyền, đưa đến nhà văn hoá thôn để kịp trao đến tay người dân bị cô lập trong lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lũ khiến nhiều thôn tại xã Hương Phố (Hà Tĩnh) bị cô lập do nước lũ dâng cao, chia cắt đường đi. Riêng tại thôn Chung Lễ (xã Hương Thủy cũ, nay là xã Hương Phố) bị cô lập khi đường đến thôn này ngập nước 1-1,5m.

Trước tình hình đó, công an xã huy động lực lượng, đưa cán bộ kế toán cùng sổ sách, tiền mặt vòng qua đường rừng gần 8 km, sau đó mượn thuyền vượt quãng nước lũ 600m mới đến được Nhà văn hóa thôn Chung Lễ để chi trả.

Thiếu tá Nguyễn Thế Việt - Trưởng Công an xã Hương Phố cho biết, để món quà này đến với người dân sớm nhất, không bị chậm trễ, Công an xã Hương Phố đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền xã hỗ trợ chi trả.

Cán bộ chèo thuyền vượt lũ đến vùng cô lập để chi trả tiền quà 2/9 cho người dân vùng bị cô lập.

Theo thiếu tá Việt, do điều kiện mưa lũ nên có người đến sớm, đến muộn. Tuy nhiên, cán bộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi nên từ 14h đến 19h ngày 31/8, toàn bộ 483 nhân khẩu thôn Chung Lễ đã được nhận quà Tết Độc lập.

“Người dân đã tập trung chờ sẵn. Khi được hỏi có sốt ruột không, bà con đều cười nói không sao, còn mở nhạc quê hương để nghe trong lúc chờ”, Thiếu tá Nguyễn Thế Việt, Trưởng Công an xã Hương Phố kể.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi nhận tiền trước ngày 2/9.

Thiếu tá Việt, thôn Chung Lễ là địa bàn thường xuyên chịu thiên tai, nên người dân đã quen tích trữ lương thực, nước uống, ít bị xáo trộn nếu ngập không kéo dài.

Từ chiều tối 31/8, mưa đã giảm, nhiều nơi ở Hà Tĩnh hửng nắng, mực nước trên các sông bắt đầu rút, giúp bà con yên tâm chuẩn bị đón Tết Độc lập.