Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở - bài 5: Gác lại riêng tư

TP - Cũng như những nơi khác, nhiều cán bộ tỉnh Gia Lai cũ vượt hàng trăm cây số về Quy Nhơn làm việc, họ đang kể câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm. Ở nơi còn “lạ nước lạ cái”, họ đang chọn sống trọn từng ngày, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để giữ gìn lý tưởng công bộc.

Vượt đường xa

Bình Định và Gia Lai sáp nhập thành tỉnh Gia Lai, trụ sở hành chính đặt tại Quy Nhơn. Về tỉnh mới làm việc trở thành “hành trình quen” mỗi tuần với nhiều cán bộ công chức thuộc tỉnh Gia Lai cũ. Trong đó, nhiều người là nữ, đang nuôi con nhỏ, nhưng tất cả đều chung một quyết tâm gác lại chuyện riêng để phục vụ cho công việc chung.

Chiều tối thứ Sáu, chị K.H (32 tuổi, xã Ia Pnôn làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai) tranh thủ sắp xếp đồ đạc để về nhà, nơi có hai đứa con nhỏ đang ngóng trông mẹ mỗi cuối tuần.

Nhà khách Thanh Bình được tỉnh Gia Lai sửa chữa để làm nhà công vụ cho cán bộ. Ảnh: T.Đ.

Trước đây, chị H công tác tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cũ. Giờ chị phải di chuyển xuống trung tâm hành chính mới tại Quy Nhơn để làm việc. Chị nghĩ rằng lúc đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi môi trường mới, nhưng từ khi xuống công tác, chị được sự tạo điều kiện của tỉnh, giúp đỡ của đồng nghiệp nên công việc dần cũng thành quen.

“Lúc đầu nghĩ mình khó mà trụ được. Xa nhà, công việc dồn dập, môi trường mới,… Nhưng rồi tôi quen dần. Nhìn quanh, thấy rất nhiều anh chị em cũng đang cố gắng từng ngày như mình. Mình không cô đơn, mà là đang góp sức cho một giai đoạn hành chính đầy thử thách, để xây dựng một bộ máy chính quyền gần dân hơn, hiệu quả hơn”, chị H tâm sự.

Căn phòng nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) là nơi chị H bắt đầu hành trình mới. Với chị, phút giây thư giãn nhất hàng tối là gọi điện thoại về cho gia đình để được thấy mặt chồng con, nghe các con ríu ran kể chuyện trường lớp, bố mẹ động viên cùng cố gắng.

Chuyến xe tỉnh Gia Lai tổ chức đưa đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ảnh: Đ.B.

“Ngoài trách nhiệm với công việc, một điều đáng quý với tôi đó là nhận sự ủng hộ và thấu hiếu rất lớn từ gia đình. Đây là động lực cho tôi”, chị H nói.

Tinh thần tuổi trẻ

Dù gia đình đang sinh sống tại phường Pleiku, anh M.K.N (39 tuổi, cán bộ Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) vẫn tình nguyện xin chuyển công tác xuống Quy Nhơn để hỗ trợ việc chuyển đổi số trong tình hình mới, sau khi đơn vị sáp nhập, mặc dù anh được phân làm việc tại cơ sở 2 tại phường Pleiku.

Hoàn cảnh gia đình anh N khá đặc biệt khi vợ làm việc tại bệnh viện, thường xuyên bận rộn, hai con nhỏ mới 3 tuổi và con lớn đang tuổi đi học. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn nỗ lực sắp xếp để ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho anh yên tâm công tác xa nhà.

Cán bộ, công chức từng ngày cần mẫn tạo nên bộ máy chính quyền mới. Ảnh: T.Đ.

“Gia đình nội, ngoại đều ở xa. Khi quyết định chuyển công tác xuống Quy Nhơn, hai vợ chồng phải bàn bạc rất nhiều để cân nhắc mọi khía cạnh. Mỗi tuần, tôi bắt xe lúc 3 giờ sáng thứ Hai xuống Quy Nhơn làm việc, đến chiều thứ Sáu lại bắt xe về với vợ con. Đi lại vất vả nhưng vì trách nhiệm với công việc, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh N chia sẻ.

Không chỉ riêng anh N, rất nhiều cán bộ trẻ, là đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn cũng đồng lòng bước vào giai đoạn lịch sử này. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, cho biết: “Giai đoạn này, có thể thấy còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần quyết tâm của anh chị em vượt qua thử thách mỗi ngày, giữ cho bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả. Trong gian khó, chúng tôi càng thấy rõ ý chí, chủ động thích nghi, đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau tiến về phía trước của những người trẻ cùng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà”.

Vừa qua kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp công lập bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm hành chính tỉnh cũ tới trung tâm hành chính tỉnh mới hoặc ngược lại được hỗ trợ tiền đi lại 2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mỗi người được hỗ trợ thuê nhà ở mức 4 triệu đồng/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ theo quy định thì được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê nhà ở công vụ.

Trước đó, thời điểm khi hai tỉnh Gia Lai và Bình Định vừa sáp nhập, tỉnh đã chủ động chỉ đạo Sở Xây dựng bố trí phương tiện đưa đón nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác.