Campuchia trân trọng những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

TPO - Chiều 24/5, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam On - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam - dẫn đầu đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bà Men Sam On xúc động ghi sổ tang: “Đảng Nhân dân Campuchia xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Ngài Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Nhân dân Campuchia xin chia buồn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là gia quyến cố Chủ tịch nước về sự mất mát to lớn này. Đảng Nhân dân Campuchia kính mong hương hồn Ngài Trần Đức Lương được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng”.

Tối cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chân thành cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang viếng và sẽ dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thể hiện tình cảm chân thành, gắn bó mà Campuchia dành cho Việt Nam và cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất của Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Men Sam On nhấn mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo có uy tín, đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Bà Men Sam On khẳng định, Campuchia sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch nước trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước và sẽ cùng Việt Nam vun đắp quan hệ hai nước ngày một vững chắc hơn nữa.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng bà Men Sam On ôn lại những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cảm ơn những tình cảm chân thành, quý mến mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Campuchia và cá nhân bà Men Sam On đã dành cho nguyên Chủ tịch; đồng thời chia sẻ, cố Chủ tịch trước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao vàng cao quý.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đã giành được dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, Đảng CPP dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu; chúc mừng cá nhân Bà Men Sam On được trao danh hiệu Thống tướng 5 sao, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Campuchia và cũng là niềm tự hào của người dân Việt Nam về một người bạn Campuchia thân thiết.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc lại ý nghĩa sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và mong Chủ tịch Hun Sen sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chủ tịch Mặt trận hai nước nhất trí cho rằng cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai nước, quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, giúp người dân hai nước gắn bó ngày càng mật thiết.