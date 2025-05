Quảng Ngãi gấp rút chuẩn bị tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

TPO - Các ngành chức năng Quảng Ngãi đang gấp rút chuẩn bị cho lễ viếng và nơi yên nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chiều 23/5, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, UBND tỉnh đã có thông báo việc thực hiện Lễ Quốc tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Theo nội dung Thông cáo đặc biệt và Công điện số 2281/CĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc thực hiện Lễ Quốc tang, Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Trần Đức Lương trên địa bàn tỉnh trong hai ngày 24 và 25/5, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay); không tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi, thời gian bắt đầu từ 7h ngày 24 đến 7h ngày 25/5 được tổ chức ở các địa điểm tại Quảng Ngãi: Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (số 142 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi); Hội trường Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã Đức Phổ và Hội trường UBND xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ).

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7h ngày 25/5 tại Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào lúc 15h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ).

Để đảm bảo sự trang trọng và thống nhất, theo Thông báo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đoàn viếng không mang theo vòng hoa; chỉ mang theo băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2m, trên đó có dòng chữ “Kính viếng” và dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Theo ghi nhận của PV, tại Hội trường T50 vào chiều ngày 23/5, công tác chuẩn bị cho lễ viếng nguyên Chủ tịch nước đang được các đơn vị gấp rút triển khai.

Chiều 23/5, ông Đỗ Tâm Hiển - Bí thư Thị ủy Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương đã thực hiện một số nhiệm vụ về công tác chuẩn bị cho tang lễ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ).

“Về phần địa phương, đường sá, lối đi đến khu an táng nguyên Chủ tịch nước đã được chuẩn bị xong. Địa điểm an táng thì do quân đội phụ trách”, ông Hiển nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) cho hay, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nghĩa trang ở thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh) cơ bản hoàn tất.

“Chính quyền địa phương đã sửa chữa, nâng cấp tuyến đường bê tông dài 1,5km và rộng 6m và đầu tư mới tuyến đường bê tông dài 430m để phục vụ đi lại thuận lợi cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ngành chức năng đến đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi yên nghỉ cuối cùng”, ông Thanh nói.