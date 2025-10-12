Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cấm nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa để phục vụ Đại hội Đảng bộ

Phạm Trường
TPO - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025-2030, Công an tỉnh này đã thông báo thời gian, lộ trình cấm đường và lộ trình thay thế trong thời gian 3 ngày diễn ra đại hội.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ các ngày 14, 15 và 16/10. Để phục vụ công tác bảo vệ và tổ chức Đại hội, có 2 tuyến đường tại Thanh Hóa sẽ tạm thời bị cấm. Cụ thể:

Tuyến 1: Khách sạn Vinpearl - Triệu Quốc Đạt - Trần Phú - Quang Trung - Ngã tư Voi - Võ Nguyên Giáp - Khách sạn Mường Thanh (và chiều ngược lại).

Tuyến 2: Nhà khách Tỉnh ủy - Hà Văn Mao - Hàn Thuyên - Quang Trung - Trung tâm Hội nghị 25B (và chiều ngược lại).

Thời gian cấm phương tiện:

Ngày 14/10: từ 7h đến 8h và từ 10h30 đến 11h30.

Ngày 15 và 16/10: buổi sáng từ 6h30 đến 7h30, buổi trưa từ 11h đến 12h00; buổi chiều từ 12h30 đến 13h30 và từ 16h30 đến 17h30.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, xe tải bị cấm lưu thông vào địa bàn phường Hạc Thành từ 6h đến 23h00.

tp-1.jpg
Thanh Hóa đã tổ chức họp báo, thông tin về chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn các lộ trình thay thế như sau:

Đối với các tuyến Trần Phú, Quang Trung:

Hướng Bắc - Nam (và ngược lại):

Lộ trình 1: Bà Triệu - Dương Đình Nghệ - Nguyễn Trãi - Trịnh Kiểm - Quang Trung đến các tuyến phía Nam.

Lộ trình 2: Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh - Đại lộ Hùng Vương - Quang Trung đến các tuyến phía Nam.

Hướng Đông - Tây (và ngược lại):

Các tuyến phía Đông - Đại lộ Hùng Vương (qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hoặc ngã tư đường tránh phía Nam) - đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (cũ) đến các tuyến phía Tây.

Đối với tuyến Võ Nguyên Giáp: các tuyến phía Đông - Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm - Nguyễn Trãi đến các tuyến phía Tây.

Đối với tuyến Triệu Quốc Đạt: phương tiện di chuyển từ các tuyến phía Đông - Đại lộ Lê Lợi - Lê Hoàn - Trường Thi - Phan Chu Trinh - Dương Đình Nghệ đến các tuyến phía Tây.

Đối với các tuyến Hà Văn Mao, Hàn Thuyên: phương tiện di chuyển từ tuyến đường phía Bắc Nguyễn Trãi - Phan Bội Châu đến các tuyến phía Nam.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân và các phương tiện không đi vào các tuyến đường tạm cấm trong thời gian trên; chủ động nghiên cứu, lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi và góp phần hạn chế ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phạm Trường
