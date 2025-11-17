Cam kết khi nhậm chức của tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

TPO - Trên cương vị mới, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cam kết sẽ tập trung, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực vì cuộc sống của nhân dân, sự phát triển của tỉnh Cà Mau mới...

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) về kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau có mặt đã thống nhất bầu ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau đã xem xét và biểu quyết thông qua cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, do được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - bày tỏ niềm tự hào, trách nhiệm to lớn của mình với Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Nhân dân tỉnh Cà Mau.

"Sự tín nhiệm hôm nay đó là yêu cầu và cũng là kỳ vọng của tất cả đại biểu và nhân dân giao phó cho tôi", ông Ngời nói.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cam kết, sẽ tập trung, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực vì cuộc sống của nhân dân, sự phát triển của tỉnh Cà Mau mới; đóng góp cùng xây dựng được bộ máy chính quyền hành chính kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, tinh gọn và liêm chính; tận lực hết tâm, hết sức để chăm lo tốt hơn nữa đời sống của nhân dân, bà con ở vùng khó khăn, vùng xa, vùng biên giới biển, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển hài hòa và theo hướng bền vững…

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng ông Lữ Quang Ngời và ông Phạm Thành Ngại.