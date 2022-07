TPO - Đây là khả năng Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể cân nhắc trong trường hợp CĐV Hải Phòng tiếp tục gây rối, đốt pháo sáng ở các trận đấu ở Night Wolf V-League 2022.

Gần nhất ở trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng trên sân Vinh tại vòng 9, CĐV đội bóng đất cảng cũng đốt pháo sáng trên khán đài. Liên quan vụ việc này, thông tin của Tiền Phong cho biết BTC giải đã có báo cáo chuyển Ban Kỷ luật VFF.

Nội dung cho biết phút 68 trận đấu trên, CĐV Hải Phòng ở khu vực khán đài A5 đã đốt 2 quả pháo sáng.

Rất may mắn, lực lượng an ninh sân đã kịp dập tắt, kiểm soát không để tái diễn. Trước đó xác định đây là trận cầu nóng, BTC giải đã đề nghị SLNA tăng cường kiểm tra, có kế hoạch đảm bảo an ninh. Đội chủ nhà bố trí đầy đủ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời cung cấp vé miễn phí để hỗ trợ CĐV Hải Phòng vào sân. Mặc dù vậy, vẫn có 1 bộ phận CĐV Hải Phòng vi phạm.

Hải Phòng đang chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, những vụ lộn xộn ngoài sân bóng gắn liền với hành vi đốt pháo sáng, tấn công trọng tài đã gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh giải đấu cũng như địa phương. Ở vòng 8, do không đảm bảo an ninh, để CĐV nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà, đội bóng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã nhận án phạt 70 triệu đồng, thi đấu trên sân nhà 1 trận không có khán giả.

Do sự cố trên sân Vinh, BTC sân sẽ phải chịu án phạt từ Ban Kỷ luật VFF. CLB Hải Phòng cũng đối diện việc tiếp tục nhận án kỷ luật do để CĐV đốt pháo sáng, vi phạm quy định giải. Trao đổi với Tiền Phong, một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết sau khi xem xét báo cáo BTC giải, Ban Kỷ luật có thể ra án phạt ngay ngày mai, 26/7. Trong trường hợp CĐV Hải Phòng tiếp tục vi phạm quy định, gây rối và đốt pháo sáng ở V-League, không loại trừ khả năng VFF sẽ ra án cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách.

Năm 2017, VFF từng ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách hết mùa giải. Tuy nhiên, nhiều CĐV Hải Phòng vẫn lách luật để vào sân. Một tờ báo dẫn lời ông Văn Trần Hoàn, thời điểm trên là CĐV, cho biết: “Chúng tôi lường trước được án phạt này từ trước khi Ban Kỷ luật họp. Vì vậy chúng tôi không bất ngờ. Họ cấm thì cứ cấm, chúng tôi sẽ vẫn đi. Thay vì mặc áo CLB, chúng tôi sẽ mặc trang phục bình thường”.

Khi chuyển giao đội bóng cho ông Văn Trần Hoàn, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã đề cập đến thực trạng vi phạm của CĐV đất cảng, tạo nên những hình ảnh xấu với địa phương.