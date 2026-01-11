Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cái tên lận đận nhất điện ảnh Việt: Khởi đầu từ 10 năm trước, hai lần suýt hủy bỏ nay mới ra rạp

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chắc hẳn Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác chính là phim điện ảnh có hành trình long đong lận đận nhất V-Biz khi trải qua 10 năm thực hiện, hai lần tưởng như phải hủy bỏ dự án.

Năm 2017, dự án Sứ Mạng Sinh Tử từng được giới thiệu là phim võ thuật đầu tiên của Việt Nam được đầu tư công phu với dàn diễn viên Trương Minh Cường, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên và Nguyễn Trần Duy Nhất tham gia. Nhưng vì nhiều lý do, Sứ Mạng Sinh Tử không ra rạp như dự định.

chien-nam-3.jpg
chien-nam-5.jpg
Bộ phim khởi động từ 10 năm trước và trải qua ba lần đổi tên

Đến năm 2024, dự án này hồi sinh với tên mới Phá Vây sau khi được chỉnh sửa kịch bản, bổ sung nhiều cảnh quay mới. Chẳng ngờ Phá Vây cũng chung số phận với Sứ Mạng Sinh Tử. Những tưởng phim hành động này đã phải hủy bỏ, nhưng nhà sản xuất vẫn quyết tâm đưa phim đến với khán giả. Và sắp tới, Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác sẽ công chiếu, có lẽ là phim điện ảnh có thời gian thực hiện dài nhất Việt Nam, là bộ phim có số phận truân chuyên nhất.

chien-nam-4.jpg
Đến tận 2026, phim mới công chiếu sau khi quay bổ sung và chỉnh sửa kịch bản

Kịch bản đưa người xem theo chân trinh sát Chiến Nam và đồng đội điều tra chuyên án Khu Đất Ma, do một tập đoàn bất động sản liên tục tung tin thất thiệt về các khu đất có vị trí đẹp nhằm thâu tóm với giá rẻ. Trong hành trình phá án, Chiến Nam phải đối đầu với nhiều kẻ thù nguy hiểm, nhưng cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào khi quen biết cô phóng viên dũng cảm tên Kim.

chien-nam-7.jpg
Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ vào vai phản diện

Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác tràn ngập cảnh hành động nên các diễn viên đều phải dành nhiều tháng tập luyện. Anh tài Nguyễn Trần Duy Nhất khẳng định các pha chiến đấu trên phim hoàn toàn do dàn cast tự thực hiện, nên khán giả sẽ cảm nhận được sự khốc liệt cho từng khung hình. Nguyễn Trần Duy Nhất vào vai Sói Xám, kẻ phản diện đối đầu với Chiến Nam và sẽ phô diễn những tuyệt chiêu ấn tượng nhất của bộ môn Muay Thái.

qc-4358.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
