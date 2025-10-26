Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng

Thúy Hiền
TPO - Với tinh thần nhẹ nhàng, thư giãn, tại một chung cư ở Phạm Văn Đồng (Hà Nội), một tổ ấm nhỏ đã được tái sinh trong 40 ngày với chi phí 380 triệu đồng.

Căn hộ 87m² được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, ưu tiên cảm xúc và công năng. Không gian được mở rộng với ánh sáng tự nhiên, chất liệu gỗ tông sáng và ánh sáng vàng dịu, tạo cảm giác ấm áp và thư thái.

fb-img-1761373759568.jpg

Phòng khách liên thông với bàn ăn, hướng ra khu vực cửa kính, tận dụng tối đa ánh sáng và cảnh quan cây xanh bên ngoài.

fb-img-1761373763898.jpg
fb-img-1761373765916.jpg
fb-img-1761373771539.jpg
fb-img-1761373769597.jpg
fb-img-1761373767747.jpg

Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu be và nâu, tạo cảm giác thư giãn, với gương nghệ thuật có hệ đèn led phía sau giúp tăng chiều sâu không gian.

fb-img-1761373773571.jpg

Phòng làm việc kết hợp giường gấp âm tường, linh hoạt sử dụng khi cần thiết. Tuy nhỏ gọn nhưng vô cùng đầy đủ cho gia chủ thoải mái vừa làm việc vừa nghỉ ngơi.

fb-img-1761373777712.jpg
fb-img-1761373775546.jpg

Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều được chăm chút để mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu cho gia chủ.

Thúy Hiền
Lavia Concept VN
#căn hộ #cải tạo #phong cách hiện đại #hà nội #nội thất tối giản #căn hộ nhỏ #thiết kế nội thất

