Các tỷ phú Thụy Sĩ, Monaco, Panama đến Gia Lai

TPO - Ngày 28/11, tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công ty CP Arque Degi cùng các tỷ phú đến từ Thụy Sĩ, Monaco, Panama nhằm chính thức khởi động hành trình triển khai các dự án chiến lược.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định chiến lược thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của tỉnh, sẽ thu hút giới tỷ phú, chính trị gia, hoàng gia châu Âu, Trung Đông và nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến nghỉ dưỡng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với Công ty CP Arque Degi. Ảnh: Trương Định.

Theo ông Ngọc, điều này mở ra hướng phát triển đột phá, nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Tống Đức Hiếu - Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt kiêm Giám đốc Công ty CP Arque Degi, Việt Nam - cho biết, đơn vị đã khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam và nhận thấy khu vực miền Trung, đặc biệt là Gia Lai có khí hậu biển, cảnh quan thiên nhiên và truyền thống văn hóa địa phương đặc trưng. Tỉnh Gia Lai phù hợp để xây dựng khu kinh tế đặc biệt (SEz) tại khu vực Cát Tiến - Đề Gi, tạo môi trường sinh sống, làm việc cho giới siêu giàu có thu nhập ròng cực cao, các tỷ phú thế giới.

Gia Lai là nơi có thể xây dựng các khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng, trung tâm tài chính quốc tế và là môi trường thu hút các ngành mũi nhọn, các thị trường ngách có giá trị gia tăng cao phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai, như: Hàng không vũ trụ, trung tâm điều khiển thời tiết, bán dẫn, logistic, siêu cảng, kinh tế biển xanh, nông nghiệp hữu cơ, trung tâm đổi mới và sáng tạo đẳng cấp quốc tế…

“Chúng tôi đã có những bước nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng đầm Đề Gi và khu vực xung quanh với diện tích hơn 5.200 ha, xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng xa hoa đẳng cấp thế giới, như một điểm đến toàn cầu, với các dự án thành phần như: khách sạn và villas nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, khách sạn trên đồi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, làng nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, đảo tỷ phú…”, ông Hiếu nói.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bên trái) - trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Trương Định.

Theo ông Hiếu, khu vực đầu tiên để triển khai các dự án lớn nêu trên là đầm Đề Gi với 3 dự án, đó là: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1, quy mô khoảng 225 ha, tổng vốn hơn 2.277); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2 quy mô khoảng 187 ha, tổng vốn hơn 2.695 tỷ đồng) và Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3 quy mô khoảng 160 ha, vốn hơn 3.581 tỷ đồng).

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định nhưng phải linh hoạt, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Ông Ngọc yêu cầu thiết lập ngay tổ công tác hỗ trợ dự án, giao một lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “nhanh nhất, tốt nhất”. Mọi vướng mắc, từ thủ tục giải phóng mặt bằng, đất đai đến giấy phép xây dựng, phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần "vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn". Tốc độ xử lý phải tính bằng giờ, không phải bằng ngày.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trương Định.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác với tỉnh Gia Lai, triển khai dự án chất lượng, hiện đại, đảm bảo yếu tố môi trường và phát triển bền vững cho địa phương.

“Đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phát huy năng lực quốc tế, đảm bảo dự án được triển khai với chất lượng cao nhất, công nghệ hiện đại nhất, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định về môi trường, xây dựng và an ninh, trật tự xã hội, để dự án thực sự là biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ, Monaco, Panama thành công”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói.