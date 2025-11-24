Các nghệ sĩ Việt đồng lòng chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn Sơn
SVO - Các nghệ sĩ Việt thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của bão lũ.

Để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ, các nghệ sĩ đã chung tay góp sức, đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Các nghệ sĩ, người đẹp như: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hòa Minzy, Đức Phúc, Isaac, Bùi Công Nam, Phương Mỹ Chi, H'Hen Niê, Minh Tú... thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách bằng cách trực tiếp ủng hộ, cũng như kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bà con miền Trung.

587995919-1418456702975691-2159030080332802381-n.jpg

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã tài trợ các chuyến xe vận chuyển hàng hóa cứu trợ lẫn các mặt hàng thiết yếu gửi đi miền Trung. Lý Hải - Minh Hà cho biết, đã phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội), trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP. HCM), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ chuyến xe miễn phí để vận chuyển quà của bà con từ miền Nam và thay mặt các nhà hảo tâm phân bổ, trao tặng đến đồng bào vùng lũ/lụt miền Trung – ưu tiên tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

589098268-1418458172975544-2778334729463218138-n.jpg

Các chuyến xe miễn phí của vợ chồng nghệ sĩ sẽ gửi quà miền Nam tặng vùng lũ/lụt miền Trung vẫn đang nhận hàng đến 25/11/2025. Mỗi món quà đều được đóng kỹ càng, kèm theo những lời động viên yêu thương gửi đồng bào miền Trung.

587900255-1398621114957096-7134212065047250289-n.jpg

Huỳnh Lập và Puka cho biết, cả hai cùng các bạn tình nguyện viên tại Nhà văn hoá Thanh niên TP. HCM sắp xếp hàng cứu trợ từ mọi người gửi về: "Những lúc như thế này, sự đồng lòng của chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Rất nhiều tấn hàng của mọi người ủng hộ cho UBMT Tổ quốc TP. HCM đã được gửi đi. Mong tất cả mọi người bình an".

585885870-1397791181706756-2420345679954182764-n.jpg

Huỳnh Lập cũng chia sẻ, khi đi mua hàng hóa gửi về miền Trung: "Cháy hàng các nơi, mới hiểu rằng bà con khắp mọi nơi đều hướng về miền Trung. Các tạp hoá, chợ, siêu thị… đều rất đông. Mua gì cũng được cô chú tính giá gốc, giá sỉ vì mục đích thiện nguyện, thấy cảm động vô cùng".

NSND Trịnh Kim Chi, MC Quỳnh Hoa, Hoa hậu Khánh Vân cùng Nhóm tình nguyện viên Nghệ sĩ TP. HCM chung tay góp sức chuẩn bị những phần quà gồm các nhu yếu phẩm tại điểm tập kết tại Nhà văn hoá Thanh niên TP. HCM.

Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ: "Mỗi người chung tay một việc để gửi nhu yếu phẩm cùng tình cảm yêu thương đến bà con miền Trung. Hy vọng sẽ phần nào sẻ chia với bà con để cùng nhau vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại. Những ngày qua, cả nước cùng hướng về miền Trung thân yêu, hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta đồng lòng chung sức, chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả của thiên tai".

587972544-1416095339893173-5392371423485970527-n.jpg

Cùng với tinh thần tương thân tương ái, báo Tiền Phong đã chính thức phát động cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung thân yêu. Báo Tiền Phong trân trọng kêu gọi bạn đọc và các đối tác của báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành, chung sức, chung lòng hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thông qua chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

585551744-26253891927532942-2686623492166877733-n.jpg

Mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều là điểm tựa thiết thực, là lời động viên ấm áp, là ánh sáng thắp lên hy vọng nơi những vùng đất còn đang ngổn ngang sau mưa lũ.

586463721-26253892210866247-8418962796699297081-n.jpg

Thông tin tiếp nhận ủng hộ

1. Qua tài khoản của báo Tiền Phong

  • Tên tài khoản: Báo Tiền Phong
  • Số tài khoản: 1230062175
  • Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: – Ủng hộ đồng bào vùng lũ
Văn Sơn
