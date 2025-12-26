Ca sĩ Tân Nhàn chính thức được bổ nhiệm Phó giáo sư

Quyết định bổ nhiệm ghi rõ, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đối với Tiến sĩ Nguyễn Thị Tân Nhàn (NSƯT Tân Nhàn) ngành Nghệ thuật, giảng viên chính khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định được ban hành. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giáo sư Nguyễn Thị Tân Nhàn được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Tiến sĩ, NSND Quốc Hưng cho rằng việc Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của riêng Tân Nhàn, còn là niềm vui chung của tập thể Học viện, giới đào tạo và nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

Tiến sĩ, NSND Quốc Hưng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho NSƯT Tân Nhàn. Ảnh: Bình Quách.

Theo NSND Quốc Hưng con đường để đạt tới chức danh Phó giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc.

“Chúng ta biết đến Tân Nhàn trước hết là một NSƯT, người đã dành trọn tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Trên sân khấu, Tân Nhàn là nghệ sĩ giàu bản lĩnh, tinh tế và đậm đà bản sắc, trên giảng đường và nghiên cứu khoa học, Tân Nhàn lại thể hiện một phong thái nghiêm túc, sâu sắc và sáng tạo. Ở vai trò Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn đã có những công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của âm nhạc Việt Nam, đồng thời đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Ở vai trò nhà giáo, Tân Nhàn là người thầy tận tâm, gần gũi với sinh viên, luôn truyền cho các em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tình yêu nghề, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ - trí thức", NSND Quốc Hưng phát biểu.

Trước đó, Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận từ ngày 19/11. Cô là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật.

NSƯT Tân Nhàn từng chia sẻ cô đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục, ước muốn trở thành Nhà giáo Nhân dân. Với Tân Nhàn, danh hiệu NSND là vinh dự của người nghệ sĩ, nhưng NGND mới thực sự là khát vọng, là đích đến cho sự nghiệp.

“Làm NGND với Tân Nhàn quan trọng hơn nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật", NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 ở Hà Nam, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng đoạt giải nhất Sao Mai 2005, dòng nhạc dân gian. Tân Nhàn được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ năm 2017, Trưởng khoa Thanh nhạc từ tháng 5/2024. Cô nhận học vị Tiến sĩ năm 2019, trở thành Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam thời điểm đó.