Xã hội

Google News

Cá sấu 50kg bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư ở Quy Nhơn

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân phường Quy Nhơn Nam tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện và bắt được một con cá sấu nặng khoảng 40 - 50kg xuất hiện giữa khu dân cư.

Chiều 22/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin trên.

Ngay sau phát hiện và bắt được, người dân chủ động trình báo, giao nộp cá thể cá sấu cho chính quyền địa phương.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam sau đó đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Chiều cùng ngày, cá thể cá sấu được bàn giao về nơi bảo tồn theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

ca-sau.jpg
Con cá sấu được người dân phường Quy Nhơn Nam bắt được. Ảnh: ĐV
Trương Định
#cá sấu Gia Lai #động vật hoang dã #bảo tồn động vật #cá sấu quý hiếm #cứu hộ động vật #an toàn cộng đồng

