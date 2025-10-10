Khẩn trương truy bắt cá sấu sổng chuồng tấn công người ở Khánh Hòa

TPO - Do nước sông dâng cao và đục nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được con cá sấu tấn công người câu cá trên sông Chò, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 10/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, vây bắt con cá sấu đã tấn công một người dân đi câu cá trên sông Chò.

Nam thanh niên bị cá sấu tấn công thương tích tại sông Chò.

Theo ông Hiệp, mực nước sông hiện đang dâng cao và đục, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng mới chỉ khoanh vùng khu vực nghi ngờ cá sấu ẩn nấp, đồng thời triển khai biện pháp ngăn không để nó di chuyển sang nơi khác, chờ khi nước rút và cá sấu nổi lên sẽ tiến hành bắt giữ.

Chủ tịch UBND xã Diên Lâm cho biết thêm, theo thông tin từ khu du lịch sinh thái trên địa bàn – nơi con cá sấu bị sổng ra ngoài, con vật nặng khoảng 20–30kg, song chưa xác định được thời điểm chính xác nó thoát ra sông Chò.

Trước đó, vào sáng 8/10, một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối.