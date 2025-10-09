Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam thanh niên ở Khánh Hòa bị cá sấu tấn công khi đi câu cá

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một con cá sấu sổng khỏi khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa và tấn công một người đi câu cá ở Khánh Hòa gây thương tích.

Ngày 9/10, ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hoà cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự để tìm và vây bắt con cá sấu tấn công một người dân khi đang đi câu cá.

anh-man-hinh-2025-10-09-luc-152446.png
Nam thanh niên bị cá sấu tấn công thương tích.

Theo ông Hiệp, vào khoảng sáng qua (8/10), một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu khoảng 10kg tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

Theo Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, nhận được tin báo, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối.

Được biết, con cá sấu là của một khu du lịch sinh thái trên địa bàn bị sổng chuồng. Phía khu du lịch này cũng cử nhân lực để đi tìm con cá sấu nhưng hiện nay nước sông Chò đục khiến việc phát hiện, lùng bắt cá sấu gặp khó khăn.

Phùng Quang
#cá sấu #tấn công #khu du lịch sinh thái #cấp cứu #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục