Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắt được cá sấu nặng 80kg tấn công người câu cá ở Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Con cá sấu tấn công người đi câu cá ở Khánh Hòa nặng khoảng 80kg, dài 2,65m. Sau khi bắt được cá sấu, địa phương bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để xử lý.

Ngày 13/10, ông Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã bắt được con cá sấu tấn công người đi câu cá trên sông Chò.

Theo ông Trí, con cá sấu này bị bắt ở sông Chò đoạn qua thôn Xuân Tây, nặng khoảng 80kg, dài 2,65m. Sau khi bắt được cá sấu địa phương sẽ bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để xử lý.

anh-man-hinh-2025-10-13-luc-161835.png
Con cá sấu bị bắt.

Như Tiền Phong đưa tin, vào sáng 8/10, một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối. Tuy nhiên, mực nước sông Chò dâng cao và đục, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo Công an xã Diên Lâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh và Hạt kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh tiến hành xác minh nguồn gốc con vật.

Sau khi xác minh có 1 khu du lịch trên địa bàn đang nuôi, nhốt 2 con cá sấu nước ngọt (có đầy đủ giấy tờ pháp lý và được nuôi, nhốt theo đúng quy định), công an xã xác định con cá sấu đã tấn công người dân vào ngày 8/10 không phải là do cá sấu sổng chuồng từ khu du lịch trên.

Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang xác minh nguồn gốc của con cá sấu này.

http://www.w3.org/2000/svg">

Phùng Quang
#Khánh Hòa #cá sấu tấn công #cấp cứu #cá sấu sổng chuồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục