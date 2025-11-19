Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Cà phê gián gây sốc ở Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Một bảo tàng ở Bắc Kinh vừa ra mắt loại cà phê “rùng rợn” với bột gián rắc trên mặt và cả sâu bột sấy khô hòa cùng thức uống.

Theo The Cover, những người đã thử loại đồ uống này mô tả hương vị của nó “cháy khét và hơi chua”.

ca-phe-gian.jpg
Món cà phê gián khiến nhiều người ghê sợ. Ảnh: SCMP

Ly cà phê đặc biệt được bán tại quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng côn trùng ở thủ đô của Trung Quốc với giá 45 nhân dân tệ (khoảng 6 USD).

“Chúng tôi bắt đầu bán loại cà phê này vào cuối tháng 6 và nó đã trở nên viral trên mạng gần đây. Đây là một bảo tàng chủ đề côn trùng, chúng tôi nghĩ việc bán những đồ uống phù hợp với chủ đề là điều hợp lý”, một nhân viên bảo tàng cho biết.

Quán còn bán đồ uống làm từ dịch tiêu hóa của cây nắp ấm và phiên bản giới hạn làm từ kiến vào dịp Halloween.

Nhân viên cho biết toàn bộ nguyên liệu đều được mua từ cửa hàng dược liệu Đông y, vì vậy khách có thể yên tâm về độ an toàn. Theo Đông y, bột gián có tác dụng hoạt huyết, còn sâu bột vàng giàu protein tốt cho hệ miễn dịch.

“Đồ uống từ kiến có vị chua, còn cà phê nắp ấm thì giống như cà phê bình thường. Cà phê gián chủ yếu được giới trẻ tò mò dùng thử. Các bậc phụ huynh thì không thích vì sợ gián”, nhân viên bảo tàng cho biết.

Nhân viên cho biết mỗi ngày quán bán hơn 10 ly cà phê gián.

Một số người tỏ ra hào hứng, nhưng nhiều người khác hoài nghi với thức uống sáng tạo này. Một người bình luận: “Có trả tiền tôi cũng không dám uống”.

Trung Quốc có nhiều loại cà phê “dị” và gây chú ý. Đầu năm nay, một quán cà phê ở tỉnh Vân Nam gây bất ngờ khi kết hợp cà phê với… sâu chiên giòn. Tại tỉnh Giang Tây, một cửa hàng khác cho cả ớt chiên và bột ớt nóng vào latte.

Bình Giang
#SCMP

