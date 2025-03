Cà phê Buôn Ma Thuột có mặt ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ

TPO - Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh, Đắk Lắk từ lâu đã nổi danh với những vùng cà phê bạt ngàn và được mệnh danh là “thủ phủ cà phê của Việt Nam”. Với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý 'Cà phê Buôn Ma Thuột' nổi tiếng, có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 11/3, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, niên vụ 2023-2024 cả nước xuất khẩu hơn 1,4 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,4 tỷ USD, giảm 11% về lượng nhưng tăng gần 33% về giá trị so với niên vụ trước. Riêng tỉnh Đắk Lắk xuất khẩu hơn 264.400 tấn cà phê (chiếm tỷ trọng 18% so với cả nước), kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 916 triệu USD, tăng 22,5% so với niên vụ trước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh, Đắk Lắk từ lâu đã nổi danh với những vùng cà phê bạt ngàn và được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê của Việt Nam”.

"Với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý 'Cà phê Buôn Ma Thuột' nổi tiếng, có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những nền tảng để hương vị cà phê Việt Nam và cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới", ông Hà cho hay.

Bà Vanusia Nogueira - Tổng Giám đốc Tổ chức cà phê thế giới (ICO) - cho biết, Việt Nam đã trở thành thành viên rất tích cực của ICO từ năm 1991. Theo bà Vanusia Nogueira, tuần qua, mọi người đã chứng kiến giá của cà phê đạt mức cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi lạm phát giá cà phê đạt mức cao nhất, kể từ sau năm 1975.

Theo Tổng Giám đốc ICO, hiện châu Á là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Có thể thấy rằng, tốc độ tiêu thụ cà phê đang nhanh hơn sự gia tăng về dân số.

"Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống về cà phê ở Brazil. Không phải chỉ cân nhắc về yếu tố giá cả đầu ra mà chúng ta cần phải cân nhắc đến hành lang của chính phủ, cũng như nguyên liệu đầu vào. Giá cà phê cao nhưng chưa chắc nông dân đã có lời vì nguyên liệu đầu vào cao", bà Vanusia Nogueira chia sẻ.

Bà Vanusia Nogueira cũng lưu ý các tỉnh, thành Việt Nam cần cân nhắc diện tích đất trồng cà phê. Hiện có rất nhiều quốc gia đối mặt với sự thiếu đất để trồng cà phê. Do đó, chúng ta cần có một chiến lược phù hợp để giúp cho nhà sản xuất có thể đủ tự tin và đủ lợi nhuận để đầu tư và tái đầu tư trong các mùa vụ tiếp theo.

Đồng quan điểm với bà Vanusia Nogueira, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương - nhận định, cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành biểu tượng và làm rạng danh cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Theo ông Phú, Đắk Lắk có truyền thống canh tác cà phê hơn 100 năm, nhanh chóng tiếp thu thành tựu, công nghệ mới trong chế biến cùng với hạ tầng cơ sở tốt, ngành hàng có độ mở cao... Những lợi thế này cho phép tỉnh có thể phát triển thành công phân khúc cà phê Robusta đặc sản.

"Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung để chứng minh với các đối tác quốc tế rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu về phát triển xanh, nhanh và bền vững ngành hàng cà phê", ông Phú nhận định.