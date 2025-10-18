Cà Mau phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền 'hợp đồng nước' bất thường

TPO - Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau phát cảnh báo lừa đảo, sau khi phát hiện hàng loạt giao dịch chuyển khoản 6.000 đồng vào tài khoản công ty từ nhiều tài khoản cá nhân.

Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, nhiều khách hàng phản ánh bị các số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là nhân viên công ty. Những người này yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng, cập nhật thông tin cá nhân hoặc nộp các khoản phí không rõ ràng.

Qua rà soát, công ty phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền bất thường vào tài khoản công ty, với nội dung “hợp đồng nước”, “làm hồ sơ cấp nước”… với số tiền 6.000 đồng/lần, được thực hiện từ nhiều tài khoản cá nhân.

Đại diện công ty khẳng định, những giao dịch này không liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền nước, cũng không nằm trong bất kỳ thông báo nào của công ty.

Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau nghi ngờ vụ việc có liên quan đến thủ đoạn mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép thông tin khách hàng. Công ty đã thông tin tới Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Công ty này cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng, số hợp đồng hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chưa được xác minh rõ ràng.

“Không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu lạ, đặc biệt là các khoản phí hồ sơ làm hợp đồng nước được gửi qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, mạng xã hội hoặc email không chính thức”, công ty Cấp nước Cà Mau cảnh báo.