Cảnh báo nạn mạo danh Bộ Tài chính, Cục Thuế

TPO - Bộ Tài chính và Cục Thuế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo. Cơ quan thuế bị mạo danh dưới hình thức gửi công văn qua bưu cục, thu phí giao nhận. Một trang Facebook có tích xanh tự xưng là Bộ Tài chính, đưa ra chiêu trò “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo.

Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về trang Facebook giả mạo, sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Theo phản ánh, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được facebook xác minh (có tích xanh). Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Trang facebook giả mạo “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ”.

Bộ Tài chính khẳng định, trang facebook “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân; thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Thời gian qua, cơ quan này liên tục phát đi thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ Tài chính trên không gian mạng. Hiện tại Bộ Tài chính sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử (có tên miền: https://www.mof.gov.vn) cung cấp thông tin hoạt động của ngành đến người dân và doanh nghiệp.

Hôm nay, trên nền tảng Facebook xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước…”.

Về việc này, đại diện Cục Thuế khẳng định các nội dung (như trong hình ảnh) không gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành thuế. Loại phong bì như ảnh cũng không được sử dụng trong các đơn vị ngành thuế.

Cục Thuế khuyến cáo người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu có đối tượng liên hệ, yêu cầu thanh toán phí giao công văn.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và đơn vị có chức năng vận chuyển, khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.