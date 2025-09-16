Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau: Cứu sống một nữ bệnh nhân đã ngưng tim

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc thăm khám tại bệnh viện, bệnh nhân Võ Thị Tám ( 62 tuổi) có biểu hiện mệt, khó thở và sau đó ngất xỉu, ngưng tim. Nguyên nhân được chẩn đoán do bị tắc động mạch phổi.

Chiều 16/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân bị thuyên tắc phổi. Đó là bệnh nhân Võ Thị Tám (62 tuổi, xã Lương Thế Trân).

Trong quá trình thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh nhân Võ Thị Tám có biểu hiện mệt, khó thở và sau đó ngất xỉu. Ngay lập tức, bà Tám được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ không đo được huyết áp của bà Tám, bệnh nhân bị ngưng tim sau vài phút và được chẩn đoán ban đầu bị tắc động mạch phổi, nguy cơ tử vong cao. Sau khi hồi sức, tiêm thuốc, đặt ống thở… 10 phút sau, tim bệnh nhân đập lại, bệnh nhân được chuyển đi thông tim thì bị tắc nghẽn 2 động mạch phổi do có huyết khối.

Đội ngũ y bác sĩ tiến hành hút huyết khối ra, sau đó thông tim, huyết áp bệnh nhân bắt đầu tăng trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến khoa Nội tim mạch cho thở máy, sử dụng kháng sinh, kết hợp chăm sóc đặc biệt.

benh-nhan-ca-mau.jpg
Bệnh nhân Võ Thị Tám đang hồi phục tốt. Ảnh PV

Bác sĩ Lê Ngọc Quang, Trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho hay, hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, nếu không có biểu hiện bất thường, bệnh nhân có thể được cho xuất viện trong vài ngày tới.

“Trường hợp bệnh nhân này rất may mắn là phát bệnh khi thăm khám ở khu vực bệnh viện và được cấp cứu kịp thời, nếu bệnh nhân phát bệnh tại nhà hoặc nơi khác sẽ khó cứu chữa, bởi bệnh thuyên tắc phổi gây tử vong nhanh”, bác sĩ Quang nhận định.

Thuyên tắc phổi (Pulmonary Embolism – PE) là một tình trạng y tế nguy hiểm, trong đó một cục máu đông hình thành ở bộ phận khác của cơ thể (thường là chân hoặc bụng), sau đó di chuyển theo dòng máu đến phổi và gây tắc nghẽn một hoặc nhiều động mạch phổi, cản trở lưu thông máu và gây thiếu oxy.

Tân Lộc
