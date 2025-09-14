Tân sinh viên ở Cà Mau được hỗ trợ vé xem phim Mưa Đỏ

TPO - Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau vừa hỗ trợ vé xem phim Mưa Đỏ cho gần 200 giảng viên và tân sinh viên của trường. Hoạt động được tổ chức trong tháng Tự hào Việt Nam.

Phim “Mưa Đỏ” là tác phẩm điện ảnh lịch sử, chiến tranh, chính kịch ra mắt năm 2025. Bộ phim lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, khắc họa chân thực hình ảnh những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, xương máu để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tân sinh viên hào hứng xem phim Mưa Đỏ.

Tân sinh viên Đinh Thảo Ngọc, ngành Kế toán (Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau) cho biết, Mưa Đỏ là bộ phim đầu tiên về đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng bạn được xem tại rạp. "Sau bộ phim, em rất ấn tượng với tinh thần kiên cường, bất khuất của những người chiến sĩ trẻ tuổi, dù đối diện với mưa bom bão đạn nhưng vẫn giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho độc lập của đất nước, tự do của dân tộc”, Ngọc nói.

Sau buổi xem phim, Thảo Ngọc tự thấy cần sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ lòng thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay.

“Bộ phim đã mang lại nhiều giá trị giáo dục sâu sắc, đặc biệt với các em tân sinh viên bắt đầu hành trình mới cho nghề nghiệp sau này. Tôi tin rằng, qua trải nghiệm này, các em sẽ thêm tự hào, thêm ý thức và niềm tin để học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần xây dựng đất nước”, cô Lê Ngọc Nữ - Trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau chia sẻ.