Cà Mau có vị thế địa đầu cực Nam của Tổ quốc, cửa ngõ ra biển lớn

TPO - Sau 2 ngày làm việc, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc. Đại hội đánh dấu thời kỳ mới, khi sáp nhập Cà Mau và Bạc Liêu, nhằm tạo cho Cà Mau có không gian phát triển rộng lớn hơn, với vị thế tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, cửa ngõ ra biển lớn, cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát, 22 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới (2025 - 2030).

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - phát biểu bế mạc đại hội.

Nghị quyết được Đảng bộ xác định, bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Phát triển kinh tế - xã hội theo bộ tứ Nghị quyết trụ cột Trung ương đã xác định, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, sát cơ sở, gần dân, phục vụ nhân dân; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - cho biết, việc hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu nhằm tạo cho tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, với vị thế tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, cửa ngõ ra biển lớn, cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

“Nhận thức sâu sắc về vị thế mới, vai trò, trọng trách trong giai đoạn mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I đã thể hiện quyết tâm cao, sự đoàn kết và đồng thuận sâu sắc trong toàn Đảng bộ để sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm vóc mới và khát vọng mới”, ông Hải nhấn mạnh.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đại hội. Có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I.