Ca khúc mới của một “Anh Trai” vướng nghi vấn đạo nhạc, chính chủ nói gì?

HHTO - MV Tính Lười của “anh trai” JSOL vừa ra mắt đã vấp phải nhiều tranh cãi về vấn đề đạo nhạc. Tác giả ca khúc - nhạc sĩ Khắc Hưng - đã lên tiếng khẳng định ca khúc được sáng tác hoàn toàn độc lập, không hề sao chép.

Tối 16/9, JSOL chính thức ra mắt MV Tính Lười, một trong sáu ca khúc thuộc mini album đầu tay OE OE. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chặng đường 8 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Ca khúc mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, thể hiện tinh thần tích cực mà JSOL muốn truyền tải đến khán giả. MV được quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Singapore, với sự góp mặt của "anh trai" HURRYKNG và CiiN trong vai nữ chính, mang đến những khung hình vừa lãng mạn vừa năng động.

Mini album OE OE gồm 6 ca khúc: Dán Mắt, Tính Lười, Cuộn Len, Không Phải Em Không Phải Ai, Biết Điều và Genie.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành,Tính Lười đã bị một số người nghe so sánh với ca khúc 3D của Jung Kook. Những điểm bị cho là giống nhau bao gồm phần beat, tempo, phong cách funk/hip-hop cũng như cảm giác tổng thể mà bài hát mang lại.

Một số cảnh quay trong MV cũng được khán giả đặt cạnh video performance của Jung Kook để chỉ ra sự tương đồng về “vibe” hình ảnh. Trên mạng xã hội, tranh luận nhanh chóng lan rộng, đặc biệt trong cộng đồng fan BTS.

Hai ca khúc được cho là có sự tương đồng về bối cảnh và giai điệu.

Trước những ý kiến trái chiều, nhạc sĩ Khắc Hưng, tác giả Tính Lười, khẳng định ca khúc không đạo nhạc. Anh đã công bố video phân tích, chỉ ra các khác biệt cụ thể giữa hai sản phẩm.

Theo Khắc Hưng, vòng hòa thanh của Tính Lười là B♭m - Fm - C7 - Fm, khác với cấu trúc C7 - Fm - C7 - Fm của 3D. Phần groove, drums và bassline cũng có cách triển khai riêng biệt.

Ở chất liệu âm nhạc, Tính Lười nhấn mạnh funky guitar và synthesizer, tạo cảm giác sôi động, nghịch ngợm. Trong khi đó, 3D thiên về E. Piano cùng bass tối giản, mang sắc thái bay bổng. Giai điệu và ca từ hai bài hát cũng không có sự trùng lặp.

Khắc Hưng thừa nhận có một số yếu tố phổ biến giống nhau, như tempo 108 bpm hay phong cách funk/hip-hop. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ nhấn mạnh đây chỉ là đặc điểm chung của nhiều ca khúc pop hiện đại và không đủ để xem là hành vi sao chép.

Khắc Hưng đính kèm video giải thích điểm giống và khác giữa hai ca khúc Tính Lười và 3D.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm thuộc “vũ trụ Anh Trai Say Hi” gặp phải nghi vấn tương tự. Trước đó, ca khúc Ngạo Nghễ của team Anh Tú Atus, RHYDER, ISAAC, HURRYKNG từng gây tranh cãi khi có những đoạn giai điệu khá tương đồng với bản hit That That của bộ đôi PSY - SUGA. Tương tự, sản phẩm Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh Gemini cũng từng rơi vào vòng nghi vấn đạo ca khúc Standing Next To You của Jung Kook.

Ngạo Nghễ và Chẳng Thể Nhắm Mắt từng vướng nghi vấn đạo nhạc.

Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu, việc các ca khúc có điểm tương đồng về beat, tempo hoặc thể loại là điều khó tránh khỏi. Những yếu tố phổ biến dễ khiến người nghe liên tưởng, dù trên thực tế các bản phối được xây dựng theo hướng khác nhau.

Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng lớn của BTS và sự nhạy cảm xung quanh vấn đề bản quyền, mọi sự tương đồng đều dễ trở thành chủ đề tranh luận. Đây cũng là thách thức với các nghệ sĩ trẻ khi vừa muốn tiếp cận xu hướng quốc tế, vừa phải giữ được bản sắc riêng.