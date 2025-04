BSR và 3 chữ An

Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất ra đời với sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giúp Việt Nam tự chủ một phần xăng dầu trong nước. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy tiếp tục khẳng định trách nhiệm của mình bằng việc góp sức bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội

An ninh năng lượng

Bảo đảm an ninh năng lượng được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

NMLD Dung Quất đã và đang thể hiện tốt vai trò của mình trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước. Khi chưa có NMLD Dung Quất, Việt Nam phải bán toàn bộ lượng dầu thô khai thác được cho các nước có ngành lọc hóa dầu phát triển và mua lại các sản phẩm xăng dầu của họ. Điều này khiến Việt Nam không tự chủ được nguồn cung, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Còn nay, một khi nguồn cung xăng dầu từ bên ngoài bị gián đoạn bởi chiến tranh, thiên tai hay biến động địa chính trị, NMLD trong nước sẽ trở thành điểm tựa sống còn.

Với vai trò trụ cột trong ngành lọc - hóa dầu, BSR luôn vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở mức 103-112% công suất thiết kế. Mỗi năm, nhà máy cung cấp hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại, đáp ứng trên 30% nhu cầu thị trường nội địa. Những thời điểm thị trường biến động càng cho thấy rõ vai trò của nhà máy. Vai trò ấy khó có thể định lượng bằng các con số, nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy: nhà máy luôn bảo đảm nguồn cung trong khả năng và kịp thời điều tiết sản lượng, nhanh chóng xuất hàng để bình ổn thị trường. Đó là những hành động cụ thể của NMLD Dung Quất, cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của nhà máy trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển đất nước.

An ninh quốc phòng

Hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho các nhu cầu dân sinh, xã hội, BSR lại tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ khác, cũng không kém phần quan trọng. Đó là nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu đặc chủng cho tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu… giúp góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

BSR là đơn vị thứ 2 ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được Cục Nhiên liệu và Chất cháy tên lửa thuộc Bộ Tham mưu bảo đảm vật tư - kỹ thuật các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cấp phép sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực Jet A-1K và nhiên liệu DO L-62 sử dụng cho phương tiện kỹ thuật quân sự và thiết bị đặc biệt do Liên bang Nga sản xuất.

Chia sẻ về việc này, ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BSR cho biết: “Góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng cho Tổ quốc là một nhiệm vụ thiêng liêng mà người lao động BSR may mắn được đảm nhận. Cho đến nay, lượng xăng dầu được BSR bàn giao cho Cục Hậu cần Quân đội đã đạt trên 200.000m3 nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Việc này khẳng định được sự trưởng thành, làm chủ khoa học công nghệ, sản xuất được các sản phẩm mới và tinh thần phụng sự Tổ quốc của BSR”.

Sau khi BSR sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng, Bộ Quốc phòng đã cho thử nghiệm kỹ trên máy bay, tàu ngầm, tàu chiến và các loại phương tiện khác. Kết quả cho thấy nhiên liệu đặc chủng từ BSR được các đơn vị đánh giá chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị quân sự.

Chia sẻ về nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng do BSR sản xuất, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cho biết: “Việc sử dụng thử nghiệm nhiên liệu đặc chủng sản xuất trong nước đối với máy bay và tàu chiến là một việc hệ trọng đòi hỏi độ an toàn tuyệt đối. Khi sử dụng thử nghiệm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Trong thời gian tới, Cục Xăng dầu sẽ tiếp tục phối hợp với NMLD Dung Quất và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá khả năng biến đổi chất lượng, bảo quản đối với nhiên liệu đặc chủng sản xuất trong nước”.

Thời gian qua, xung đột và biến động địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung nhiên liệu quốc phòng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc BSR sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng mang ý nghĩa chính trị lớn lao. Điều này giúp quân đội chủ động nguồn nhiên liệu tại chỗ, đáp ứng kịp thời cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời bảo đảm sự chủ động để lực lượng vũ trang ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

An sinh xã hội

Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; BSR cũng luôn chú trọng thực hiện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai... trên khắp đất nước. Ngay từ khi còn là một dự án đang xây dựng, NMLD Dung Quất và sau này là BSR luôn dành những khoản tiền lớn để thực hiện công tác an sinh xã hội. Không chờ đến khi đi vào hoạt động có lợi nhuận mà ngay trong thời điểm còn đang xây dựng nhà máy với muôn vàn khó khăn, NMLD Dung Quất cũng đã chi 130 tỉ đồng cho công việc nhiều ý nghĩa này.

Kể từ khi vận hành đến nay, BSR đã dành gần 900 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, dành phần nhiều ngân sách cho giáo dục và y tế nhằm thắp sáng ước mơ học tập của học sinh, thay đổi điều kiện khám chữa bệnh của bà con nhân dân một số vùng. Cách BSR làm an sinh xã hội là tri ân và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng... Dấu chân thiện nguyện của người lao động BSR in dấu khắp nơi khi họ xây dựng các công trình an sinh xã hội như trường học, trạm y tế... ở Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, ven biển miền Trung và cả Tây Nguyên. Người BSR coi đó là trách nhiệm, việc đó sẽ góp phần thắp sáng ước mơ học tập, ước mơ được khám chữa bệnh… cho đồng bào của mình. Đó là một phần trong cốt cách, văn hóa doanh nghiệp của BSR.

