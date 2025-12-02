Brand Việt gây chú ý trên TikTok Shop: Điều gì khiến iCare Pharma tăng trưởng nhanh?

Thị trường chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý: người trẻ bắt đầu ưu tiên sản phẩm nội địa thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào hàng ngoại như trước đây. Trên TikTok Shop, nhiều thương hiệu Việt – trong đó có iCare Pharma – đang ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhờ nắm bắt đúng nhu cầu của người dùng và phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng.

Dầu gội Antisol iCare Pharma

Người Việt gặp nhiều vấn đề da đầu hơn –Nguyên nhân là ggì?

Theo báo cáo trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, tỷ lệ người gặp gàu có thể lên đến 50%, đặc biệt tại các khu vực nóng ẩm như châu Á¹. Trang Head & Shoulders (2023) cũng cho biết “hơn một nửa dân số toàn cầu từng gặp tình trạng gàu”, cho thấy đây là vấn đề rất phổ biến².

Các chuyên gia da liễu nhận định nguyên nhân chính liên quan đến sự phát triển quá mức của vi nấm Malassezia trên da đầu. Nghiên cứu đăng trên BioEssays (2021) ghi nhận loại nấm này có xu hướng tập trung nhiều quanh nang tóc và tăng mạnh ở vùng da đầu đang có gàu³. Tại Việt Nam, tình trạng gàu dễ tái phát hơn do khí hậu nóng ẩm, mồ hôi nhiều, thói quen đội mũ bảo hiểm kéo dài và việc sử dụng sản phẩm tạo kiểu, nhuộm – uốn – duỗi phổ biến ở giới trẻ.

Gàu ngứa da đầu ở người Việt

Người dùng chuyển sang các sản phẩm dược liệu – xu hướng toàn cầu

Xu hướng chăm sóc tóc bằng thảo dược đang tăng nhanh trên thế giới lẫn tại Việt Nam. Bài báo “Natural alternatives from your garden for hair care” đăng trên Journal of Cosmetic & Dermatological Science (Sang et al., 2023) cho biết dầu gội thảo dược có thể ít gây kích ứng, duy trì pH tự nhiên và an toàn với da đầu nhạy cảm⁵.

Một tổng quan hệ thống trên IJNRD, 2023 cũng khẳng định các sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ đang trở thành tiêu chuẩn mới trong chăm sóc tóc nhờ độ an toàn và tính bền vững⁶. Xu hướng này tạo cơ hội cho các thương hiệu Việt đầu tư sản phẩm làm từ dược liệu, phù hợp hơn với sinh lý da đầu người Việt.

Nhiều khách hàng tin dùng dầu gội sạch gàu Antisol

iCare Pharma: Thương hiệu Việt nổi lên mạnh mẽ trên TikTok Shop

Trong số các thương hiệu hiện diện trên TikTok Shop, iCare Pharma gây chú ý nhờ dòng sản phẩm chăm sóc tóc dược liệu – đặc biệt là dầu gội sạch gàu Antisol. Nhiều video chia sẻ trải nghiệm cho biết tóc giảm bết, da đầu dễ chịu hơn và lượng gàu giảm đáng kể sau thời gian sử dụng.

Sự quan tâm này đến từ công thức sản phẩm: Antisol kết hợp 8 loại thảo dược, trong đó nổi bật là Neem và Gurjun – hai thành phần đang được nhiều nghiên cứu quốc tế đánh giá cao.

● Chiết xuất Neem: Theo Indian Journal of Dermatology, neem có khả năng hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng và giảm kích ứng da đầu, phù hợp nền da nhạy cảm⁷.

● Tinh dầu Gurjun: Các phân tích hóa học ghi nhận Gurjun Balsam chứa sesquiterpenes – nhóm hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên⁸.

● Tràm trà – Gừng – Vitamin E: giúp da đầu thoáng, hạn chế bết và hỗ trợ tóc mềm mượt hơn.

Dầu gội sạch gàu chuẩn cơ địa người Việt

Công thức pH cân bằng giúp Antisol trở thành lựa chọn an toàn hơn cho người thường xuyên bị gàu, ngứa hoặc bong tróc.

Điều gì khiến iCare Pharma tăng trưởng nhanh trên TikTok Shop?

Nắm bắt xu hướng thị trường, sản phẩm iCare Pharma cho ra mắt khá phù hợp nhu cầu thực tế của người trẻ Việt: da đầu nhạy cảm, dễ đổ dầu, nhanh bết và dễ kích ứng khi dùng sản phẩm tẩy mạnh.

Đồng thời, sản phẩm này đánh trúng xu hướng “lành – sạch – rõ ràng thành phần”. Người mua có xu hướng tìm sản phẩm minh bạch về dược liệu, hạn chế hóa chất và phù hợp khí hậu nóng ẩm.

Song song với đó, TikTok Shop thúc đẩy mạnh hành vi mua hàng dựa trên trải nghiệm thực. Nội dung review chân thật, kết quả rõ ràng và khả năng mua hàng ngay lập tức giúp thương hiệu tăng trưởng tự nhiên thay vì phụ thuộc vào quảng cáo truyền thống.

Triển vọng của hàng Việt trong ngành chăm sóc cá nhân

Các chuyên gia nhận định xu hướng ưu tiên hàng Việt chất lượng cao sẽ tiếp tục tăng. Khi người trẻ quan tâm hơn đến thành phần, trải nghiệm thực tế và tính an toàn, những thương hiệu đầu tư nghiêm túc như iCare Pharma có nhiều cơ hội vươn lên cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập

