Bộ Y tế phát động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch tại Bình Dương

TPO - Sáng 25/7, Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức lễ mít tinh phát động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh.

Đến dự lễ mít tinh có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đại diện các bộ, ngành, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành và hàng trăm thanh niên tình nguyện.

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Nguyễn Thị Liên Hương cho biết sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh. Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh và hưởng ứng phong trào vệ sinh, yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân là nội dung được quan tâm đặc biệt. Qua đó, giúp người dân nhận thức và duy trì thói quen vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo bà Hương, cuộc mít tinh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết, vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh COVID-19, bệnh tay chân miệng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cũng tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đề nghị các ban, ngành, địa phương nêu cao ý thức, chủ động trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sống an lành, phòng chống các loại dịch bệnh. Ông đề nghị ngành y tế chủ động phối hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho người dân nghiêm chỉnh chấp hành bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài lễ mít tinh, Bình Dương còn tổ chức đoàn đi thực tế đến địa phương đang có ổ dịch sốt xuất huyết lưu hành, diễu hành tuyên truyền phòng chống dịch và đồng loạt tổ chức hoạt động truyền thông sau buổi mít tinh.

Thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.567 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó TX.Tân Uyên ghi nhận 1.793 ca, TP.Dĩ An 1.444 ca, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát mỗi địa phương ghi nhận hơn 1.100 ca, còn lại các địa phương khác ghi nhận từ hơn 160 ca đến hơn 500 ca. Toàn tỉnh này có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết.