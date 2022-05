Bình Dương ứng phó ra sao khi dịch COVID-19 ‘bão hòa’, dịch bệnh khác gia tăng?

TPO - Tại Hội thảo “Ứng xử ra sao với sự cố y khoa?” do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường ĐH Hồng Bàng tổ chức tại TPHCM vào sáng 26/5, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW đã chia sẻ những sự cố y khoa (SCYK) trong lĩnh vực thẩm mỹ.

TPO - Sự cố y khoa là điều không ai mong muốn, nên cần phải chia sẻ với thầy thuốc, bệnh viện để họ cảm thấy an tâm khi hành nghề chứ không phải bỏ nghề sau tai nạn.

TPO - Chảy máu ở một số bộ phận trên cơ thể có thể xuất hiện vì thời tiết quá lạnh, quá nóng hoặc do ăn uống kém khoa học. Còn một lý do nữa có thể gây ra tình trạng chảy máu mà rất ít người để ý đó là do ung thư.