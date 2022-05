Bình Dương: Sốt xuất huyết gia tăng sau khi có 5 ca tử vong

TPO - Từ thống kê cho thấy số ca sốt xuất huyết gia tăng, nhất là ở trẻ em, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân không chủ quan, tránh nhầm lẫn với bệnh khác khi có biểu hiện tương tự.

Chiều 13/5, ngành y tế Bình Dương thông tin, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 5 ca tử vong do sốt xuất huyết. Cụ thể, TX.Tân Uyên (2 ca), TP.Thuận An (1 ca) và TP.Dĩ An (2 ca). Theo thống kê, các địa phương này có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất.

Về chuyên môn, ngành y tế Bình Dương cho hay, bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết được chẩn đoán do sốc nhiễm trùng từ viêm phổi sốt xuất huyết dengue nặng, suy đa tạng, đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp.

Qua hệ thống giám sát y tế, cho thấy thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng cao, có nguy cơ bùng phát dịch theo chu kỳ. Từ đầu năm đến nay, Bình Dương ghi nhận có 2.237 ca bệnh sốt xuất huyết.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, nhìn nhận thời gian qua, ngành y tế các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 nên chưa chú trọng nhiều đến công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Công tác xác minh tại các địa phương chỉ đạt 64,1%, tỷ lệ xử lý ổ dịch cả 2 hình thức diệt lăng quăng và phun hóa chất đạt 38%; các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập báo cáo chưa đầy đủ và chưa đúng thời gian quy định, số ca báo cáo đúng thời gian đạt 40,1%.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên địa bàn ghi nhận ca bệnh tử vong do sốt xuất huyết, các trung tâm y tế trên địa bàn Bình Dương đã phối hợp với địa phương tiến hành các hoạt động phòng, chống dịch ở mức cao nhất.