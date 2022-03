Cẩm nang bảo vệ sức khỏe trước nỗi lo dịch bệnh

Trước diễn biến COVID-19 còn nhiều phức tạp, nỗi lo sức khỏe người thân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ngày càng gia tăng. Thế nhưng hãy chủ động giảm bớt nỗi lo ấy bằng các giải pháp bảo vệ sức khỏe, tăng cường đề kháng và hệ miễn dịch hiệu quả sau.

Dịch bệnh có thể tấn công con người bất cứ độ tuổi nào, đặc biệt có xu hướng gây biến chứng nghiêm trọng hơn ở người trung niên và lớn tuổi. Tình trạng lão hóa, thoái hóa các cơ quan trong cơ thể làm suy giảm chức năng miễn dịch, khiến người lớn tuổi gặp khó khăn hơn trong cuộc chiến chống lại vi-rút, vi khuẩn tấn công. Tuy nhiên, cơ thể của những người trẻ tuổi cũng không phải là “bất khả xâm phạm” như chúng ta từng nghĩ. Chính vì thế, việc lên một lộ trình chi tiết nâng cao sức khỏe cho bản thân và mọi thành viên trong gia đình là vô cùng cần thiết.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Cần uống đủ nước, đảm bảo khẩu phần ăn đủ về số lượng, cân đối về chất lượng, chú ý thịt, cá, trứng, rau xanh và quả chín để cung cấp chất đạm, vitamin C và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Đối với những người thiếu hụt Vitamin C, mất cân bằng dinh dưỡng hay không có thói quen bổ sung trái cây, rau củ, thực phẩm bổ sung vitamin C dưới dạng viên sủi như MyVita Strong, Strong Max và Strong C,... được các chuyên gia khuyên dùng. Nhờ thành phần chứa 3 hoạt chất sả, gừng, chanh cùng vitamin C, D, Magie, đặc biệt có sự kết hợp giữa Selen và Kẽm hỗ trợ ức chế sự nhân lên của vi rút trong tế bào vật chủ, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi vi rút gây bệnh.

Ngoài ra, phổi của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu được tập luyện mỗi ngày. Thế nên bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp, cần duy trì các bài tập luyện đơn giản nhưng hiệu quả như tập hít thở sâu, uốn người và hít thở để tống hết không khí trong phổi ra ngoài, ngồi đúng tư thế và thở, bơi lội, chạy bộ,... Không chỉ tăng cường thể chất, các bài tập này còn “điều hòa” tinh thần, xua tan căng thẳng và mệt mỏi hiệu quả.

Cuối cùng, tuân thủ “Quy định 5K” sẽ giúp bạn trang bị “lá chắn thép” phòng ngừa dịch COVID-19. Theo đó, cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, những nơi đông đúc ở ngoài trời hoặc khi không thể giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế đầy đủ, đồng thời khử khuẩn môi trường sống thường xuyên.

Chủ động nâng cao sức khỏe và có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào một “bức tranh” tương lai tươi sáng trước những diễn biến dịch bệnh như hiện nay.

