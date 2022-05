Nhiều trẻ nhập viện do thời tiết bất thường

TP - Những ngày này thời tiết mưa dông và se lạnh đã khiến trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp. Mỗi ngày khu khám bệnh ngoại trú của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 lượt thăm khám liên quan đến các bệnh đường hô hấp.

T hời tiết thay đổi ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ, khiến cơ thể không kịp thích nghi, dẫn tới sự giãn nở không đều của phế quản. Từ đó, gây ra bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài ra, vi khuẩn, virus, nấm... cũng là tác nhân gây bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè. PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện nhi Trung ương), cho biết Trung tâm tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhi/ngày do mắc các bệnh viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm tiểu phế quản và các bệnh chuyên khoa khác.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các bệnh lí viêm đường hô hấp trên (cúm, viêm mũi họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa...) đã gây ra 10 triệu ca tử vong hằng năm. Trung bình một trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp trên từ 4 - 6 lần trong một năm, khiến trẻ suy giảm sức khỏe, chậm phát triển thể chất và trí tuệ.

Bệnh nhi H.T.M (11 tháng tuổi, Hà Nam) bị sổ mũi, ho theo cơn, trẻ được người lớn cho uống siro điều trị nhưng không đỡ. Các cơn ho ngày càng dữ dội hơn kèm theo những cơn khò khè, khó thở. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nặng, phải thở ô xy. Bác sĩ Nguyễn Thị Lê, Trung tâm Hô hấp cho hay, đây là ca bệnh rất điển hình của bệnh viêm tiểu phế quản khi trẻ không sốt cao hay nhiễm trùng gì nhưng bệnh tiến triển rất nhanh.

“Viêm tiểu phế quản thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, hầu như những trẻ trên 2 tuổi thường bị rất nhẹ hoặc ít bị. Trẻ trên 1 tuổi dễ mắc nhưng ít khi diễn tiến nặng”, bác sĩ Lê nói, đồng thời khuyến cáo để tránh bệnh tái phát cha mẹ cần chú ý chăm sóc đường hô hấp trên cho con cẩn thận như rửa mũi bằng nước muối sinh lí, súc họng hàng ngày và điều quan trọng là vệ sinh tay thường xuyên cho trẻ.

Theo chuyên gia, do đặc điểm đường thở ngắn và hẹp nên mầm bệnh dễ lây lan hơn. Bệnh đường hô hấp thường xuyên tấn công trẻ em ở bậc tiểu học do hệ miễn dịch còn non nớt, sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém. “Nhiễm trùng đường hô hấp cấp là do virus, vi khuẩn gây ra. Bệnh có thể mắc quanh năm, nhưng vào giai đoạn giao mùa tỉ lệ mắc tăng hơn cao hơn so với giai đoạn thời tiết khác”, TS Hanh nói.

Những dấu hiệu trẻ cần đi viện

Khi bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu như ho, sốt, thở nhanh là triệu chứng của viêm phổi, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế. Ngoài các triệu chứng trên, khi bệnh nhân xuất hiện một trong các dấu hiệu như sốt cao, co giật, nôn nhiều, ăn kém hoặc dấu hiệu suy hô hấp như khó thở, tím tái, rút lõm lồng ngực; đây là các dấu hiệu viêm phổi nặng cần đưa đến cơ sở y tế ngay.

Với các bệnh viêm đường hô hấp trên như viêm mũi họng, viêm tai, viêm amidan, trẻ có các biểu hiện nhẹ như ho, sốt, sổ mũi, có thể điều trị tại nhà. Khi đó cần điều trị triệu chứng, khi trẻ sốt có thể cho uống hạ sốt theo hướng dẫn, vệ sinh mũi họng, uống thuốc ho long đờm và theo dõi nếu trẻ có những dấu hiệu nặng cần phải đưa đến cơ sở y tế. Bên cạnh đó cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho bé. Khi bị bệnh trẻ thường chán ăn, cha mẹ cần chú ý cho bé ăn từng ít một, nhiều bữa, theo dõi dấu hiệu mất nước (như môi khô, không có nước mắt…) để kịp thời bù nước cho bé. Có thể bù nước cho bé bằng oresol, nước canh, nước cháo…

Các chuyên gia khuyến cáo điều trị tại nhà cha mẹ không tự dùng kháng sinh cho trẻ vì có thể gây kháng thuốc, dùng không đúng liều lượng còn nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Bệnh viêm đường hô hấp trên như viêm mũi, họng, viêm amidan thông thường triệu chứng nhẹ hơn. Tuy nhiên các bệnh viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm tiểu phế quản cần phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời nếu không sẽ để lại những biến chứng như nhiễm khuẩn toàn thân, suy hô hấp.