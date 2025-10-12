Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ hàng loạt villa đổ sập sau bão số 10

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình...

Sáng 12/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) liên quan đến sự cố sập đổ công trình tại dự án Hoa Tiên Paradise – Xuân Thành Golf & Resort sau cơn bão số 10.

Văn bản này do ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) ký vào ngày 11/10.

Theo đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

tp-38yw.jpg
Hàng chục căn villa đổ sập sau bão số 10.

Yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định. Cùng với đó yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để theo dõi và quản lý.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải nhiều bài viết liên quan đến hàng loạt căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng xô gãy, đổ sập gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau bão số 10.

tp-vila-14.jpg
Phía chủ đầu tư đang tập trung khắc phục sau sự cố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được cấp phép đầu tư lần đầu từ năm 2008 và đã trải qua 4 lần điều chỉnh, gần nhất là vào tháng 1/2024.

Dự án có tổng diện tích hơn 347.000m², vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm khoảng 576 căn biệt thự được thiết kế theo ba loại hình: villa biển, villa sân golf và villa vườn. Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước…

Dự án cũng được quảng bá là khu đô thị nghỉ dưỡng biển đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Một số người là chủ sở hữu căn villa cho biết giá trị mỗi căn hiện tại khoảng 20-35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau bão hàng loạt căn villa đổ sập, nhiều dấu hỏi được đặt ra về chất lượng, kết cấu của công trình có đáp ứng khả năng chịu tải trước tác động của thiên tai.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #villa #hàng chục căn Villa bị đổ sập sau bão #dự án hoa tiên Xuân Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục