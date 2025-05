Bộ trưởng Y tế gửi thư khen ê-kíp can thiệp tim bào thai cho thai phụ Singapore tại TP.HCM

TPO - Ngày 28/5, một dấu mốc y khoa đặc biệt đã được ghi nhận tại TP.HCM khi các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9 – ca bệnh cực kỳ phức tạp cho một thai phụ quốc tịch Singapore. Trước kỳ tích này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư khen, biểu dương tinh thần vượt khó, trình độ chuyên môn và y đức cao cả của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Ca bệnh đặc biệt là thai phụ K.W.S., 41 tuổi, mang thai lần đầu sau hơn 10 năm điều trị hiếm muộn tại Singapore. Khi thai 18 tuần, các bác sĩ phát hiện thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, diễn tiến nhanh và phức tạp: hở van hai lá nặng, thông liên thất, hẹp van động mạch chủ và thiểu sản thất trái.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức bác sĩ Singapore khuyến nghị chấm dứt thai kỳ vì không có cơ hội sống. Tuy nhiên, gia đình thai phụ quyết tâm tìm kiếm cơ hội sống cho con và được chính các bác sĩ Singapore giới thiệu sang TP.HCM – nơi đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tim bào thai.

Ê-kíp bác sĩ hai bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM đã nhanh chóng hội chẩn liên viện và quốc tế (với chuyên gia từ Úc, Pháp), đưa ra quyết định can thiệp nhằm giành lại sự sống cho thai nhi chỉ nặng 600g ở tuần thai 22.

Dù lần can thiệp đầu tiên ngày 22/5 không thành công do những rủi ro kỹ thuật, ê-kíp không bỏ cuộc. Sáu ngày sau, vào sáng 28/5, cuộc can thiệp lần hai đã diễn ra suôn sẻ, dòng máu được tái lưu thông qua van động mạch chủ – tín hiệu sống đầu tiên của một thai nhi từng bị xem là "không thể cứu".

Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Kỹ thuật can thiệp tim bào thai là lĩnh vực y khoa hiện đại, đòi hỏi trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh vững vàng. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này – đặc biệt với một bệnh nhân nước ngoài – là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn ngày càng vững mạnh của y tế Việt Nam.”

Thành tựu này không chỉ khẳng định tay nghề và bản lĩnh của y bác sĩ TP.HCM mà còn thể hiện bước tiến mạnh mẽ của ngành y tế Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật cao, chuyên sâu. Đồng thời, đây là biểu tượng sống động của tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền” – tận tụy, giàu lòng nhân ái và không ngừng vươn tới đỉnh cao chuyên môn vì sự sống con người.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã định hướng và đầu tư đúng đắn, tạo điều kiện cho các bệnh viện phát triển kỹ thuật cao. Thư khen khẳng định sự tin tưởng vào đội ngũ cán bộ y tế sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, nâng cao năng lực, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ y học thế giới.