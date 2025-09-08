Bộ trưởng Tài chính nói về lực lượng 'gác cửa' nền kinh tế quốc gia

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, 80 năm qua, hải quan Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh “gác cửa” nền kinh tế quốc gia.

Ngày 8/9, Cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025). Với đơn vị tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu theo sắc lệnh thành lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/9/1945, trải qua các giai đoạn lịch sử, đến nay ngành hải quan đã có những bước phát triển vượt bậc với một số thành tựu nổi bật.

Bộ trưởng Tài chính đánh giá hải quan Việt Nam là một trong các đơn vị tiên phong của ngành tài chính có tư duy đổi mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan hải quan là đơn vị đi đầu của ngành tài chính trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, với trên 99% thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh. Đến nay, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 17 trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

"Ngành hải quan luôn duy trì việc thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu như ngày đầu thành lập, đóng góp của hoạt động xuất nhập khẩu vào Ngân khố quốc gia là con số rất hạn chế thì đến năm 2024, tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 427.577 tỷ đồng, chiếm 21,02% tổng thu ngân sách”, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Để hoàn thành được trọng trách của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế đang đặt ra, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hải quan đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật hải quan; coi đây là bước đột phá và động lực phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Hải quan.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tiếp tục chủ động, tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp giám sát, kiểm soát hải quan nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa và đấu tranh có hiệu quả, triệt phá tận gốc tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả, ma túy qua biên giới; tăng cường xây dựng lực lượng hải quan tinh nhuệ, hiện đại, có tư duy sáng tạo và đổi mới, chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, liêm chính hải quan; phát triển bộ máy tổ chức của Hải quan Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho biết, “bộ tứ trụ cột” các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh hội nhập quốc tế là “kim chỉ nam” cho Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Cục Hải quan vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng.