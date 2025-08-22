Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là vị trí quan trọng phát triển logistics

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 sắp được Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ coi Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vị trí quan trọng trong phát triển hệ thống logistics quốc gia.

Ngày 22/8, tại TP. Huế, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và Sở Công Thương TP. Huế tổ chức Diễn đàn Logistics vùng lần thứ VI với chủ đề “Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung”.

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 400 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đòn bẩy quan trọng

Diễn đàn chỉ ra rằng, miền Trung Việt Nam giữ vị trí “trung tâm của trung tâm” trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) dài hơn 1.450 km nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam, kết thúc tại các cảng biển miền Trung. Các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình) cùng hệ thống cảng biển đang là điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng.

Các đại biểu dự diễn đàn trao đổi về phát triển dịch vụ logistics.

Với TP. Huế, đây là địa phương có lợi thế chiến lược khi nằm ở giao điểm trục Bắc - Nam và Đông - Tây, gắn với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt xuyên Việt và cảng biển Chân Mây - nơi thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp và tàu du lịch quốc tế.

Với những điều kiện thuận lợi này, việc phát triển các hành lang vận tải thế hệ mới được xem là “đòn bẩy chiến lược” để khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung vươn lên thành trung tâm logistics năng động, kết nối hiệu quả với thị trường quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - khẳng định logistics ngày càng giữ vai trò “át chủ bài” trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và những thách thức toàn cầu mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết, dịch vụ logistics được xem như mạch máu của thương mại, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn.

Cảng biển Chân Mây (Huế) - nơi kết nối với các trung tâm logistics lớn của miền Trung.

Ông Phòng cho rằng, Huế nói riêng, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung nói chung đang sở hữu lợi thế chiến lược hiếm có. Nằm ở điểm giao của hai hành lang Bắc - Nam và Đông - Tây, hội tụ cảng biển nước sâu, mạng lưới sân bay và đường sắt, khu vực này hoàn toàn có thể vươn lên thành trung tâm logistics cấp quốc gia, kết nối trực tiếp với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Cần khơi thông những điểm nghẽn

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn lớn để phát triển dịch vụ logistics tại miền Trung, đó là hạ tầng chưa đồng bộ, chi phí vận tải còn cao, thiếu các trung tâm logistics hiện đại, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại diễn đàn.

Cùng đề cập về điểm nghẽn kể trên, ông Nguyễn Duy Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam - phân tích, miền Trung có "vị trí vàng" trên hành lang kinh tế Đông - Tây, nhưng để logistics phát triển thực sự cần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn, rút ngắn thời gian thông quan. Nếu chi phí logistics còn cao hơn so với các tuyến cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ khó lựa chọn miền Trung.

Theo các chuyên gia, miền Trung cần một chiến lược phát triển logistics xuyên biên giới tổng thể và liên kết vùng. Trong đó tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, gồm đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, nâng cấp Quốc lộ 9, xây dựng các trung tâm logistics lớn và hoàn thiện tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng gắn với cửa khẩu và cảng biển.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050, trong đó Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có một vị trí quan trọng trong phát triển hệ thống logistics quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận, miền Trung muốn bứt phá cần nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch phát triển, đầu tư đồng bộ hạ tầng đa phương thức gắn với các cảng lớn, xây dựng trung tâm logistics quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đặc biệt là đào tạo nhân lực tại chỗ để phục vụ ngành dịch vụ đang có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới này.

“Nếu khai thác tốt lợi thế địa lý, đầu tư đồng bộ và cải cách mạnh mẽ, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung sẽ không chỉ là trạm trung chuyển của Việt Nam, mà còn trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu”, Thứ trưởng Tân kỳ vọng.