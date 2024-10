Ứng dụng AI, 'siêu cảng' logistics của T&T - YCH giảm 95% thời gian vận chuyển trong kho

“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc sẽ được tích hợp công nghệ AI hiện đại bậc nhất trên thế giới, kết hợp cùng giải pháp công nghệ đột phá để nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sáng 1/10, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Sự kiện vinh dự có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, địa phương; các “big tech” hàng đầu thế giới như Meta, Nvidia, Qualcomm… và một số tập đoàn lớn trong nước như T&T Group, Viettel, Sovico, FPT, THACO…

Tại sự kiện, “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc - Việt Nam SuperPort™ do Liên doanh T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã mang đến những trải nghiệm Apple Vision Pro vô cùng ấn tượng để hình dung về tương lai mới của Việt Nam SuperPort™. Công nghệ thực tế ảo đã làm nổi bật mô hình “Park within a Park™”, tích hợp tất cả các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng trên đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển trong một trung tâm hậu cần duy nhất. Sáng kiến này giúp kết nối liền mạch, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và củng cố vị thế của Việt Nam SuperPort™ như một nhân tố then chốt của ngành hậu cần trong khu vực.

"Siêu cảng" ICD Vĩnh Phúc tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ đột phá

Trình bày trước Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ cho biết, Việt Nam SuperPort™ sẽ tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai thành công tại Thành phố Chuỗi cung ứng - Supply Chain City (SCC) ở Singapore mà Tập đoàn YCH đã phát triển thành công trước đó.

Điển hình như Hệ thống Lưu trữ và Lấy hàng Tự động (ASRS), Xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles - AGV), Hệ thống Quản lý Tồn kho bằng Drone (máy bay không người lái), Robot Di động Tự động (Autonomous Mobile Robots - AMR). Theo tính toán của các chuyên gia T&Y, với việc áp dụng công nghệ ASRS có thể tối ưu hóa không gian lưu trữ hàng hóa lên đến 7 lần và giảm thiểu 95% thời gian vận chuyển hàng hóa trong kho.

Hoặc với việc để Drone thay thế cho con người và hệ thống camera cố định để kiểm soát hàng hóa sẽ giúp rút ngắn thời gian khi chỉ mất 12 phút để hoàn thành việc kiểm đếm (trong khi trước đó sẽ cần đến 2 người và phải mất tới 1 ngày để kiểm đếm hàng hóa của 1 phần kho có diện tích lớn).

Đáng chú ý, cũng theo đại diện T&Y, không chỉ tận dụng các công nghệ AI hiện đại đã được áp dụng thành công tại Supply Chain City, "siêu cảng" ICD Vĩnh Phúc sẽ tiên phong trong các giải pháp công nghệ đột phá thông qua việc tiếp tục hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để phát triển những công nghệ mới như Robot Nhà kho tiên tiến nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn hàng; Nền tảng ESG sử dụng công nghệ blockchain và AI để phát triển digital twin giúp theo dõi và giảm thiểu "dấu chân" carbon; Phát triển thị trường Logistics tích hợp để kết nối các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ logistics, giúp nâng cao tính minh bạch và cải thiện khả năng tiếp cận vốn thông qua AI.

Việt Nam SuperPort™ - “siêu cảng” đầu tiên trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, và là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất miền Bắc. Đây là cảng logistics đa phương thức, có diện tích lên đến 83 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, được đặt tại “thủ phủ” công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, do CTCP T&Y SuperPort Vĩnh Phúc – Liên doanh giữa Tập đoàn T&T Group của Bầu Hiển và Tập đoàn YCH (Singapore) đầu tư phát triển.

Nằm trên hành lang kinh tế phía Bắc, Việt Nam SuperPort™ kết nối 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm Hải Phòng, Nội Bài, và kéo dài đến các tỉnh Vân Nam và Côn Minh, Trung Quốc. Thừa hưởng gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics của Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort™ còn tận dụng được lợi thế kết nối với các trung tâm cung ứng toàn cầu trên khắp Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một nút quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

“Việt Nam SuperPort™ không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đang kiến tạo một hệ sinh thái bền vững và tiên tiến, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics tại Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng từ Trung Quốc đến khu vực ASEAN. Với Việt Nam SuperPort™, chúng ta đang cùng nhau mở ra một kỷ nguyên mới của ngành logistics, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, CEO Việt Nam SuperPort™ khẳng định với Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024.

Mở ra kỷ nguyên mới của ngành logistics

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI) 2023. Đứng vị trí số 1 trong bảng này là Singapore.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), hiện chi phí logistics của Việt Nam trung bình ở mức 16,8-17% GDP, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung là 10,6% của thế giới. Nếu tính trong khu vực ASEAN, chi phí logistics Việt Nam cao hơn các nước Singapore (đang ở mức 8,5%), Malaysia (13%) và Thái Lan (15,5%).

Với Singapore, đây được biết đến là một trong những quốc gia tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực logistics. Quốc gia này được xem là hình mẫu trong quy hoạch, đầu tư và khai thác phát triển ngành dịch vụ logistics của tầm khu vực và thế giới. Một trong những “điểm nhấn” giúp đảo quốc này đứng top đầu ngành logistics thế giới và góp phần thịnh vượng hóa nền kinh tế quốc gia, chính là việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, blockchain và IoT để để tối ưu hóa quy trình logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí logistics. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến này được kỳ vọng sẽ sớm đưa chi phí logistics của Singapore xuống mức 5% và thậm chí thấp hơn nữa.

Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong logistics đang là một giải pháp cấp bách hiện nay. Theo Quyết định số 200 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 là “nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng nhằm đạt chất lượng dịch vụ logistics cao hơn”.

Theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, logistics là 1 trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước.

Việc ứng dụng công nghệ trong logistics sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nghiên cứu cho thấy, ứng dụng công nghệ vào hoạt động logistics giúp các doanh nghiệp có thể giảm 14% chi phí giao hàng và tăng số lượng hàng giao trên mỗi xe lên 13%. Ngoài ra, những công nghệ đột phá cho phép các công ty và nhà cung cấp dịch vụ logistics tối ưu hóa hơn nữa chi phí và tăng năng suất giao hàng bằng cách lập kế hoạch thông minh về tuyến đường để bảo đảm có nhiều lượt nhận và trả hàng.

Bên cạnh đó, logistics AI còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics trong nước, trở thành động lực để thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, các “big tech” về công nghệ, vi mạch, bán dẫn…